Habertürk’ün duyurduğu; Adalet Bakanlığı’nın, kırılgan gruplara (aile içi şiddet, cinayet, cinsel istismar mağdurları) yönelik onarıcı adalet, etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla hazırladığı 5 yıllık stratejik plan taslağına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre; “CEMRE” adı verilen (Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi) eylem planı ile adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulması hedefleniyordu.

Çalışmalarda, mağdurların sahip oldukları haklar ile kendilerine sunulacak hizmetlere ilişkin yeterince bilgi sahibi olmadıkları tespit edildi. Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, adliyelerde mağdurları bilgilendirmek amacıyla broşürler dağıttı.

ÖZEL SİTE KURULUYOR

Buna ek olarak başta cinsel suç, aile içi şiddet ve terör mağdurları ile çocuklar ve kadın mağdurların sahip oldukları haklar ile kendilerine sunulacak hizmetlere ilişkin bilgilerin yer alacağı internet sitesi hazırlanmaya başlandı. Sitede mağdurlara hakları kolay, erişilebilir, sade ve anlaşılır biçimde anlatılacak.

Buna göre mağdurlar “www.magdur.gov.tr” internet sitesini ziyaret ettiklerinde yaşadıkları mağduriyet türüne göre hangi haklara sahip olduklarını, hangi hizmeti hangi kurumdan alabileceklerini ve nereye başvurmaları gerektiğini öğrenebilecek. Uğradığı haksızlık nedeniyle kendisini yalnız ve çaresiz hisseden mağdurların Adalet Bakanlığı’nın bu uygulamasıyla adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım daha atılmış olacak. Sitenin kısa bir süre içerisinde hizmete alınacağı kaydedildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER