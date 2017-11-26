Bakır ihracatı artıyor

Bakır sektörünün ülke ihracatına ciddi bir katkı sağladığını ifade eden Mertöz, 2023 hedefleri ve sektörün geleceği için daha çok çalışacaklarını kaydetti.

YENİ PAZARLAR MERCEK ALTINDA

Bakır sektörünün dış pazarlarda tanıtılmasını sağlamak için son iki yılda Hamburg Wind Energy, Middle East Electricity Fuarı ve Berlin Cwieme fuarlarına info stant katılımı sağladıklarına dikkat çeken Mertöz, şu bilgileri verdi:

“Fuar ziyaretçileri ile sektördeki Türk firmaların bilgilerini paylaştık. Ayrıca İDDMİB koordinatörlüğünde bakır sektörü için pazar payımızın az olduğu potansiyel vadeden ülkelerin hedeflendiği Ur-Ge projesi başlattık. İlk olarak, 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında Belarus-Litvanya Ticaret Heyeti ile bir çalışma gerçekleştirildi. Proje kapsamında önümüzdeki dönemde İngiltere, Hollanda ve Meksika pazarlarına yönelik Ur-Ge Ticaret Heyetleri gerçekleştirilecek.”

2018 yılının sektör için çok daha güzel geçeceğine inandığını kaydeden Mertöz, önümüzdeki günlerde bakır sektörüne yönelik bir organizasyon olan ve alüminyum sektörü ile ortaklaşa düzenlenen çalıştayın bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirileceğini kaydetti. İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, “Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan çalıştay, sektörün fikir alışverişinde bulunup gelecek planlarının masaya yatırılacağı bir platform görevi görecek” diye konuştu.

BAKIR SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ YÜKSEK

İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Sevgür Arslanpay da, İDDMİB olarak sektörün başarısına katkı sağlamak için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. İDDMİB’in düzenlediği yurtdışı etkinliklerle sektöre yeni pazarlar kazandırdığını kaydeden Arslanpay, önümüzdeki dönemler için de başta elektrikli araçlar olmak üzere yeni teknolojik gelişmeler ışığında bakır sektörünün potansiyelinin yüksek olduğuna inandığını ifade etti.

2018 yılı büyüme beklentilerini açıklayan Sevgür Arslanpay, “Global bakır sektöründeki 2018 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,3, Türkiye bakır sektöründeki 2018 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,7. Global pazar büyüklüğü 2017 yılı 180 milyar dolar; Türkiye pazar büyüklüğü ise 2017 yılı 5 milyar dolar. Bu farkındalık ile hareket edilmesi gerekiyor. İDDMİB’in organize ettiği toplantılarla sektör sık sık bir araya geliyor. Belirlenen sorunları ve beklentileri her platformda dile getiriyoruz” dedi.

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Rıdvan Mertöz