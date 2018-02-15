Bakırköy'de denizde erkek cesedi bulundu.



AA'nın haberine göre, denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Deniz polisi ekiplerince denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğe ait ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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