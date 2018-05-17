Balıkesir, Bilecik ve Bingöl iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2018 Ramazan imsakiye ile iftar ve sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. 17 Mayıs Perşembe günü oruca niyet edenler iftar vakti için bekleyişe başladı. İşte Balıkesir, Bilecik ve Bingöl iftar saati
BALIKESİR İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|17.05.2018
|04:02
|05:46
|13:11
|17:03
|20:24
|22:00
|18.05.2018
|04:01
|05:45
|13:11
|17:04
|20:25
|22:01
|19.05.2018
|04:00
|05:44
|13:11
|17:04
|20:26
|22:03
|20.05.2018
|03:58
|05:43
|13:11
|17:04
|20:27
|22:04
|21.05.2018
|03:57
|05:43
|13:11
|17:04
|20:28
|22:05
|22.05.2018
|03:56
|05:42
|13:11
|17:05
|20:29
|22:07
|23.05.2018
|03:55
|05:41
|13:11
|17:05
|20:29
|22:08
BİLECİK İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|17.05.2018
|03:51
|05:36
|13:02
|16:56
|20:17
|21:54
|18.05.2018
|03:50
|05:35
|13:03
|16:56
|20:18
|21:56
|19.05.2018
|03:48
|05:34
|13:03
|16:56
|20:19
|21:57
|20.05.2018
|03:47
|05:34
|13:03
|16:57
|20:20
|21:58
|21.05.2018
|03:46
|05:33
|13:03
|16:57
|20:21
|22:00
|22.05.2018
|03:45
|05:32
|13:03
|16:57
|20:21
|22:01
|23.05.2018
|03:43
|05:31
|13:03
|16:57
|20:22
|22:02
BİNGÖL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|17.05.2018
|03:16
|04:57
|12:20
|16:12
|19:32
|21:06
|18.05.2018
|03:15
|04:56
|12:20
|16:12
|19:33
|21:07
|19.05.2018
|03:13
|04:56
|12:21
|16:12
|19:33
|21:08
|20.05.2018
|03:12
|04:55
|12:21
|16:12
|19:34
|21:10
|21.05.2018
|03:11
|04:54
|12:21
|16:13
|19:35
|21:11
|22.05.2018
|03:10
|04:53
|12:21
|16:13
|19:36
|21:12
|23.05.2018
|03:09
|04:53
|12:21
|16:13
|19:37
|21:13
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İLK SAHURA KATILDI
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazanın ilk sahurunda Diyanet Tv’de yayınlanan “Bereket Vakti” programının canlı yayın konuğu oldu.
Eyüp Sultan Camii’nin yanı başından yayınlanan programda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mustafa Efe’nin rahmet iklimi ramazan ayı ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Sözlerine ramazan ayını tebrik ederek başlayan Başkan Erbaş, “Milletimizin oruç, Kur’an ayını, dua, tövbe ve istiğfar ayı olan bu mübarek ayını tebrik ediyorum” dedi.
Başkan Erbaş, son günlerde İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlardan dolayı ramazan ayına buruk girdiklerini ifade ederek, “Ramazan sevinci dedik ama ramazan ayına üzüntü ile girdik. Filistin’de 60 kardeşimiz şehit oldu. Biz onların hepsine rabbimden rahmet diliyoruz” diye konuştu.
Dünyanın Müslümanlara yapılan zulümler karşısındaki sessizliğini dile getiren Başkan Erbaş şöyle konuştu:
“Dünya Müslümanları görmezden geliyor özellikle Filistin’deki Müslümanların hayat hakkını, hukukunu görmezden geliyor. Bu esasında insanlık adına utanç verici bir durumdur. Masum insanların üzerine ateş açmak, onları bilerek ve kasten öldürmek, insanlık suçudur. Bizim yüreğimiz yanıyor, birileri de sanki bundan zevk alıyor. Dilimden bunların dökülmesi dünyanın Filistin’deki bu olaya bakışından kaynaklanıyor. Oradaki insanları bir soykırıma tabi tutulması bunu söylememizi gerektiriyor.”
Hak batıl mücadelesinin kıyamete kadar devam edeceğinin altını çizen Başkan Erbaş, “Önemli olan bizim nerede durduğumuzdur. Hangi tarafta durduğumuzdur. Biz duruşumuz tıpkı Filistin’de o zalimlerin, hainlerin kurşununa göğsünü siper eden ve tüm Müslümanlar adına nöbet tutan oradaki Müslüman kardeşlerimiz gibi. Onlar nasıl çizgilerini belirlemişler, bulundukları yeri belirlemişler. Biz de onların yanında duruşumuzu ilelebet sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
“Ramazan ayı Müslümanlar için bir fırsattır”
Ramazan ayının müminlerin ruhlarının temizlenmesi, günahlarının affedilmesi için bir fırsat olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, şunları söyledi:
“Ramazan ayı, Kur’an ayıdır. Kur’an bizim her şeyimiz, Allahrasulü Efendimizin en büyük mucizesidir. Kur’an Bizim hayat rehberimiz, Kur’an bizim ibadetlerimizi, inanç esaslarımızı öğrendiğimiz yüce bir kitaptır. Ramazan aynı zamanda tövbelerin kabul olunduğu, ilk on günü rahmet, ikinci on günü mağfiret ve son on günü cehennem azabından kurtuluşumuza vesile olacağını peygamberimizden öğrendiğimiz bir ay, dolayısıyla bu ayın her dakikasını, her saatini bir fırsat bilip müminlerin Müslümanların değerlendirmesi gerekir.”
“Çocuklarımız sahurun güzelliğini yaşasınlar”
Başkan Erbaş, sahur sofralarında çocukların yer almasının önemine değinerek, “Çocuklarımız sahurun o güzelliğini yaşasınlar. Karakterleri oluşurken zihinlerinin bir köşesinde sahurun ne olduğu, ramazanın ne olduğu bu şekilde yerleşmiş olsun. Onlar bize Rabbimizin emanetidir ve onları en güzel bir şekilde yetiştirmeliyiz. Manevi eğitimlerini Allahrasulünün istediği çizgide onlara vermeliyiz. Biz İslam’ı yaşayan insanlar olarak çocuklarımıza buluğ yaşına gelinceye kadar temel İslami bilgilerini vermeliyiz” şeklinde konuştu.
“İsraf Olmasın”
Bir günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığına dikkat çeken Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu yıl ramazan teması olarak “İsraf Olmasın” başlığını seçtiklerini ve ekmek israfından tutunuz zaman israfına varıncaya kadar israfla ilgili farkındalık oluşturmak için ülke genelinde bu çerçevede çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Kur’an-ı Kerim’de israf edenlerin şeytanın kardeşi olarak tanımlandığını hatırlatan Başkan Erbaş, “Bu ayet-i kerime israf etmenin çok büyük bir yanlış, çok büyük bir haram olduğunu çarpıcı bir şekilde bize anlatıyor” dedi.
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