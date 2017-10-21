Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 10 yaşındayken cinayete kurban giden teyze kızları Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak'ın öldürülmesinin ardından tutuklanan 4 kişi, çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin sanıklarınkiyle uyuşmaması üzerine tahliye edildi.

Cinayet zanlısı oldukları iddiasıyla tutuklanan Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç'nin, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen kan ve doku örneklerinin DNA testi raporu, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı.

Raporda, çocukların tırnak arasından alınan örneklerin sanıklardan alınanlarla uyuşmadığı açıklandı.

Bu gelişmenin ardından avukatlarının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine, sanıklar cezaevinden tahliye edildi.

Savaştepe ilçesinde, okula giderken kaybolan ve 44 gün sonra cesetleri bulunan 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. ve Murat E. İzmir'de 8 Eylül'de gözaltına alındı. Balıkesir'e getirilen şüphelilerden Murat E. yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı.