Balıkesir'de anne karnında kalbi durma noktasına gelen bebeğin durumunu fark edemeyerek 8 aylık hamile Güli Darı'ya "Yarın doktora gösterin" diyerek evine gönderdiği öne sürülen ebe H.K., bebeğin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle meslekten uzaklaştırıldı. Avukat İhsan Yılmaz "H.K. hakkında tazminat davası da açacağız. Yetkisi olmadan çektiği NST'de bebeğin kalp atışlarında azalma olduğu görülmesine rağmen anneyi evine gönderdi. Annenin çektiği acıların yanında bu ceza hiçbir şey" dedi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Mert Neşet Uslu'nun aktardığı bilgilere göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ev hanımı Güli Darı, 2014 yılının Ocak ayında ikinci çocuğuna hamile kaldığını öğrendi. Genç kadın, bebeği için hazırlık yapmaya başlarken hamileliğinin son evresinde ise hayatının şokunu yaşadı. Doğuma kısa bir süre kala çocuğunun karnındaki hareketlerinin azaldığını fark eden ve durumdan endişe duyan Darı, 15 Eylül 2014'te Ayvalık Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Saat 20.00 sıralarında hastaneye gelen Darı, kadın doğum polikliniğine sevk edildi. Burada Darı'yı muayene eden ebe H.K., NST cihazıyla bebeğin kalp atışlarını inceledi. İddiaya göre H.K., NST'de bebeğin kalp atışlarında düşüklük olduğu görülmesine rağmen "Şu an doktorumuz yok. Yarın doktor gelecek, ona gösterin" diyerek Darı'yı eve gönderdi.
"SİZİ NASIL BEKLETTİLER"
İçindeki huzursuzluğu bitmeyen anne Darı, ertesi gün Burhaniye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada anneyi muayene eden ve daha önce çekilen NST sonucunu gören doktor, "Bu NST sonucuna göre sizi nasıl beklettiler?" diyerek, bebeğin anne karnında öldüğünü tespit etti. Büyük acı yaşayan Darı'nın karnındaki ölü bebek, Balıkesir Devlet Hastanesi'nde yapılan operasyonla alındı.
3 AY MESLEKTEN MEN
Yaşananların ardından Güli Darı, bebeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu ebe H.K. hakkında dava açtı. Ayvalık 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 21 Aralık 2017'de karara bağlandı. Bebeğin ölümünden sorumlu olduğuna hükmedilen H.K. 3 ay meslekten uzaklaştırılırken, 7 bin 200 TL de para cezasına çarptırıldı.
"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"
Ailenin avukatı İhsan Yılmaz, ebe H.K.'nin bebeğin ölümünden sorumlu olduğunun mahkeme tarafından da sabit görüldüğünü belirtti. Yaşanan acı olay nedeniyle Güli Darı'nın büyük üzüntü yaşadığına dikkat çeken Yılmaz, "H.K.'nin, bebeğin kalp atışlarının da görüldüğü NST'yi yapma yetkisi yok. Buna rağmen testi gerçekleştirdi. Bununla birlikte testte bebeğin kalp atışlarının durma noktasına geldiği anlaşılması rağmen anneye 'yarın gelin' diyerek, bebeği ölüme terk etti. Anne karnındaki bebeğe o an müdahale edilse ya da başka bir hastaneye nakli sağlansa, şu an aramızda olabilirdi. H.K. hakkında tazminat davası da açacağız. Alınan bu ceza, annenin çektiği üzüntülerin yanında hiçbir şey" dedi.
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