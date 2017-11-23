Balıkesir'de terör örgütü El Nusra şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mahmut Acaröz'ün aktardığına göre; Balıkesir Valiliği, Edremit'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin isimlerinin A.U.H. ve C.Z. olduğunu açıkladı.

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