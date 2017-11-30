Balıkesirli köylüler imza kampanyasıyla satış ihalesini durdurttu

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’ne bağlı 16 mahallede köylüler, yıllardır yaşadıkları arazilerin tapusuz olduğu gerekçesiyle üzerindeki evlerle birlikte Hazine tarafından satışa çıkarılmasına karşı imza kampanyası düzenleyerek ihaleyi durdurttu.

Çamoba, Akçapınar, Bağyüzü ve Karaayıt mahalleleri başta olmak üzere 16 köyde 2011’de başlatılan çalışmayla, Hazine’ye ait bazı tarım arazileri satıldı. Çalışma kapsamında üzerlerinde evlerin bulunduğu yaklaşık 400 arazi için de arsa statüsü ile satışa çıkarma kararı alındı. Bazı evler için 45 bin TL’ye ulaşan satış fiyatı ve ihalenin açık usulle yapılacak olmasına tepki gösteren köylüler, başlattıkları kampanyada yaklaşık 200 imza topladı. Konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Mehmet Tüm de mağdur köylerden Çamoba’yı ziyaret etti.

‘BİZE SATSINLAR’

Gazete Habertürk'ten Nilgün Kaya'nın haberine göre 450 haneli köylerinde 11 evin satışa çıkarıldığını belirten Akçapınar Muhtarı Yasin Ataş, “Metrekareye göre evlere farklı fiyatlar belirlenmiş ama aralarında 45 bin liraya kadar olan evler var. Haksızlık oluyor” dedi. 70 bin TL’ye ulaşan ev fiyatları olduğunu ifade eden Tıfıllar Köyü Muhtarı Mehmet Karaman da “Değerler dönüm başına 45 bin liraya çıkıyor ve açık ihale usulü ile evlerinin ihaleye çıkarılması insanları rahatsız ediyor. Doğrudan içinde yaşayanlara satılması gerekiyor. Bu evi biz alırız, yeter ki bize versinler. Bugün Kayseri’den, Ankara’dan telefonlar alıyoruz evler için” diye konuştu. Akçapınar Köyü’ndeki evi satışa çıkarılan Ramazan Gökçe ise “52 yaşındayım. Senelerdir oturduğum, doğduğum ev burası. Şu an ‘Toprağını satıyoruz’ diyorlar ama evimizi satışa sunmuşlar. 41 bin lira bedel konulmuş. Bunu bizim ödeyecek gücümüz yok” ifadesini kullandı. Metin Atılgan da “Komşum 2 bin 500 liraya aldı evini, bize 31 bin yazdılar aynı dönüm arsaya. Kendi elimizle yaptığımız evleri açık artırmaya çıkarıyorlar” dedi.

KÖYLÜNÜN TALEBİ DEĞERLENDİRİLİP KARAR VERİLECEK

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 4 Aralık’ta düzenlenecek ihalenin durdurulması, köylülerin derin bir nefes almasını sağladı. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker, “Köylerde yan yana evlerden birini ev, birini tarım arazisi olarak kabul etmişler. Birinde metrekaresinde 16, diğerinde 60-65 liradan işlem yapılmış. Köy evi burası, yalı değil ki! Dün akşam aldığımız bilgiye göre, ihale durdurulmuş. Şu anda bu mağduriyet giderildi. Umarım hep yaptıkları gibi, zeytin yasasında olduğu gibi ısıtıp ısıtıp önümüze sürmezler” diye konuştu. 16 köyde yaklaşık 400’e yakın satışı kapsayan ve 4 Aralık’ta 400’e yakın evin satışını içeren ihalenin durdurulduğunu söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kıtay da “Maliye Bakanı’mızın verdiği talimatla köylümüzün sıkıntılarını ilettiği ihaleyle yapılacak satışlar durduruldu. Bununla ilgili köylümüzün isteği doğrultusunda tekrar çalışma yapılıp değerlendirmeye alınacak” dedi.