Balyoz davası hakimi Ali Efendi Peksak, 21 aydır tutuklu olduğunu, cezaevinde 45 kilo verdiğini belirterek tahliyesini istedi. Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, TBMM ve Türkiye Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından 3 ağırlaştırılmış müebbet, FETÖ üyesi olmak suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası istenen Peksak'ın yargılandığı davaya Balyoz davası sanıkları eski general ve subayların müdahil olarak katılmasına karar verildi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, kapatılan özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi sanık Ali Efendi Peksak, tutuklu bulunduğu Kocaeli 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden görüntülü sistem (SEGBİS) ile katıldı. Balyoz davası mağduru eski general ve subaylar davaya müdahil olarak katılma talebinde bulunarak, Peksak'ın kendilerini adil yargılamadığını, ancak kendilerinin onun için adil yargılanma istediklerini söyledi.



"DARBECİLERİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIDI"

Balyoz davası mağduru emekli Koramiral Kadir Sağdıç, "Balyoz kumpası nedeniyle tasfiye edildim. Yerimize FETÖ'cü subaylar geldi. Yerimize gelenler de 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulundular. Davaya katılmak istiyorum" dedi.

Emekli Tümamiral Erdem Caner Bener, "Balyoz davası nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tasfiye edildim. Bizim tasfiye olduğumuz görevlere FETÖ'cü subaylar yerleşti. Bunlar, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan subaylardır. Balyoz davasında hakimi olan sanık Peksak da darbecilerin değirmenine su taşımıştır. Bu sebeple davaya katılmak istiyorum" dedi.

Emekli Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, Emekli Tuğamiral Ali Sadi Ünsal, Emekli Albay Kubilay Aktaş da kumpas mağduru olduklarını, davaya katılmak istediklerini söylediler.



"TUTUKLAMALAR HAKSIZDI"

Sanık Peksak ise Balyoz davasının kumpas olmadığını savunarak, emekli subayların davaya katılma taleplerinin reddedilmesini istedi. Peksak'ın avukatı ise "Zamanında yapılan tutuklamalar haksızdı, ordumuza yapılan yanlıştı. Aynı yanlış şimdi de hakimlere yapılıyor" diye konuştu. Avukat Tarkan Önay, katılma talebinde bulunan eski subaylara dönerek, "Sizin yargılandığınız Balyoz davası yargılaması daha adildi" dedi. Avukatın bu sözlerine müşteki subaylar tepki gösterdi.



"ADİL YARGILAMA YOK NE DEMEK?"

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Mahkeme başkanı da duruşma düzenini bozmaması ve mahkemeyi itham altında bırakmaması konusunda avukatı uyardı. Sanık avukatına tepki gösteren mahkeme başkanı, "Adil yargılama yok da ne demek? Müvekkilinizin ByLock kaydı var" dedi.

Mahkeme başkanı, sanık Peksak'a, "26 bin 224 kez ByLock girişin var. BTK raporunu inceledin mi? Bu konuda beyanda bulunacak mısın" diye sordu.



"HUKUKA AYKIRI DELİL"

Peksak ise ByLock suçlamasını ve bu konudaki MİT raporunu kabul etmediğini söyledi. Peksak'ın "ByLock hukuka aykırı elde edilmiş bir delildir" sözleri gülüşmelere neden oldu.

Peksak, "Cezaevine girdikten sonra 45 kilo verdim" dedi. Salonda bulunan Balyoz davası mağdurları da "Maşallah" diye karşılık verdi. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 21 aydır tutuklu olarak yargılandığını belirten Peksak'ın, ''Tutuklama tedbir olmaktan çıkmıştır. Tahliyemi talep ediyorum. Duyguyla, coşkuyla, önyargıyla karar vermeyin" sözleri, duruşma salonunda gülüşmelere neden oldu.



TAHLİYE YOK

Mahkeme heyeti, Peksak'ın tahliye talebinin reddine, Balyoz davası sanığı emekli koramiraller Kadir Sağdıç, Feyaz Öğütçü, emekli tuğamiraller Hasan Hoşgit ve Ali Sadi Ünsal'ın aralarında bulunduğu yaklaşık 20 müştekinin davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.

Bir sonraki duruşmada meslekten ihraç edilen itirafçı olan hakimler Dursun Ali Gündoğdu, Mehmet Hamzaçebi ve Mehmet Erdoğan'ın tanık olarak dinlenmesini kararlaştırdı.



"BİZ GÖRDÜK"

Mahkemenin kararından sonra söz alan sanık Peksak, tahliye talebinin heyet tarafından müzakere edilmediğini öne sürdü. Müştekiler ise Peksak'a "Biz gördük. Kararı müzakere ettiler. Merak etmeyin, siz de görmediğimizi burada gördük" diye seslendi. Bir müşteki de "Arsız herif" dedi.

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