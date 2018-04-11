Balyoz davası hakimi Ali Efendi Peksak, 21 aydır tutuklu olduğunu, cezaevinde 45 kilo verdiğini belirterek tahliyesini istedi. Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, TBMM ve Türkiye Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından 3 ağırlaştırılmış müebbet, FETÖ üyesi olmak suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası istenen Peksak'ın yargılandığı davaya Balyoz davası sanıkları eski general ve subayların müdahil olarak katılmasına karar verildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, kapatılan özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi sanık Ali Efendi Peksak, tutuklu bulunduğu Kocaeli 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden görüntülü sistem (SEGBİS) ile katıldı. Balyoz davası mağduru eski general ve subaylar davaya müdahil olarak katılma talebinde bulunarak, Peksak'ın kendilerini adil yargılamadığını, ancak kendilerinin onun için adil yargılanma istediklerini söyledi.
"DARBECİLERİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIDI"
Balyoz davası mağduru emekli Koramiral Kadir Sağdıç, "Balyoz kumpası nedeniyle tasfiye edildim. Yerimize FETÖ'cü subaylar geldi. Yerimize gelenler de 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulundular. Davaya katılmak istiyorum" dedi.
Emekli Tümamiral Erdem Caner Bener, "Balyoz davası nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tasfiye edildim. Bizim tasfiye olduğumuz görevlere FETÖ'cü subaylar yerleşti. Bunlar, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan subaylardır. Balyoz davasında hakimi olan sanık Peksak da darbecilerin değirmenine su taşımıştır. Bu sebeple davaya katılmak istiyorum" dedi.
Emekli Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, Emekli Tuğamiral Ali Sadi Ünsal, Emekli Albay Kubilay Aktaş da kumpas mağduru olduklarını, davaya katılmak istediklerini söylediler.
"TUTUKLAMALAR HAKSIZDI"
Sanık Peksak ise Balyoz davasının kumpas olmadığını savunarak, emekli subayların davaya katılma taleplerinin reddedilmesini istedi. Peksak'ın avukatı ise "Zamanında yapılan tutuklamalar haksızdı, ordumuza yapılan yanlıştı. Aynı yanlış şimdi de hakimlere yapılıyor" diye konuştu. Avukat Tarkan Önay, katılma talebinde bulunan eski subaylara dönerek, "Sizin yargılandığınız Balyoz davası yargılaması daha adildi" dedi. Avukatın bu sözlerine müşteki subaylar tepki gösterdi.
"ADİL YARGILAMA YOK NE DEMEK?"
Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Mahkeme başkanı da duruşma düzenini bozmaması ve mahkemeyi itham altında bırakmaması konusunda avukatı uyardı. Sanık avukatına tepki gösteren mahkeme başkanı, "Adil yargılama yok da ne demek? Müvekkilinizin ByLock kaydı var" dedi.
Mahkeme başkanı, sanık Peksak'a, "26 bin 224 kez ByLock girişin var. BTK raporunu inceledin mi? Bu konuda beyanda bulunacak mısın" diye sordu.
"HUKUKA AYKIRI DELİL"
Peksak ise ByLock suçlamasını ve bu konudaki MİT raporunu kabul etmediğini söyledi. Peksak'ın "ByLock hukuka aykırı elde edilmiş bir delildir" sözleri gülüşmelere neden oldu.
Peksak, "Cezaevine girdikten sonra 45 kilo verdim" dedi. Salonda bulunan Balyoz davası mağdurları da "Maşallah" diye karşılık verdi. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 21 aydır tutuklu olarak yargılandığını belirten Peksak'ın, ''Tutuklama tedbir olmaktan çıkmıştır. Tahliyemi talep ediyorum. Duyguyla, coşkuyla, önyargıyla karar vermeyin" sözleri, duruşma salonunda gülüşmelere neden oldu.
TAHLİYE YOK
Mahkeme heyeti, Peksak'ın tahliye talebinin reddine, Balyoz davası sanığı emekli koramiraller Kadir Sağdıç, Feyaz Öğütçü, emekli tuğamiraller Hasan Hoşgit ve Ali Sadi Ünsal'ın aralarında bulunduğu yaklaşık 20 müştekinin davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.
Bir sonraki duruşmada meslekten ihraç edilen itirafçı olan hakimler Dursun Ali Gündoğdu, Mehmet Hamzaçebi ve Mehmet Erdoğan'ın tanık olarak dinlenmesini kararlaştırdı.
"BİZ GÖRDÜK"
Mahkemenin kararından sonra söz alan sanık Peksak, tahliye talebinin heyet tarafından müzakere edilmediğini öne sürdü. Müştekiler ise Peksak'a "Biz gördük. Kararı müzakere ettiler. Merak etmeyin, siz de görmediğimizi burada gördük" diye seslendi. Bir müşteki de "Arsız herif" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.