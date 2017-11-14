Bamyan Maratonu’nda genç kızlar eşit haklar için koştu

Afganistan’ın Kâbil kentinde yaşayan genç kızlar, eşit haklar için koştu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kâbil’de, eskiden Bamyan Buda Heykelleri’nin yer aldığı alanda yapılan Bamyan Maratonu, Afganistan’da kızlar ve erkeklerin aynı anda katılabildiği tek etkinlik. Yaklaşık 10 kilometreden oluşan koşunun ilk yıllarında kız koşu grubuna taş atılmış ve koşmaları engellenmeye çalışılmıştı.

KADINLARIN İLK BASKETBOL MAÇI

Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde ise ülkenin ilk kadın basketbol turnuvası yapıldı. Kral Abdullah Stadı’nda yapılan müsabakayı yalnızca kadınlar izledi.

Şûra Konseyi üyesi ve Jeddah United basketbol takımının kurucu üyelerinden olan Leena El Maena, “Bu maç, gelecekte kadınların topluluk sporları anlayışının geliştirilmesi yönündeki arzu ve çağrılarına cevap olacaktır” dedi. Turnuvadan elde edilecek gelir meme kanserine karşı farkındalık çalışmalarına bağışlanacak.

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