Banka ve kredi kartları ile en çok alışveriş düğün sezonlarında yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-eylül döneminde mobilya ve dekorasyon işlemleri için banka kartlarıyla 1 milyar 526 lira ve kredi kartlarıyla da 17 milyar 491 milyon lira olmak üzere 19 milyar 17 milyon lira harcandı.

BKM verilerine göre, mobilya ve kuyum sektöründe kartlı işlemlerde en fazla harcama "düğün mevsimi" olarak bilinen ikinci ve üçüncü çeyrekte gerçekleşti.



Mobilya ve kuyum sektöründe kartla yapılan harcamaların tutarı bu yılın ilk çeyreğinde 8 milyar 84 milyon lira, ikinci çeyreğinde 9 milyar 417 milyon lira, üçüncü çeyreğinde 10 milyar 411 milyon lira oldu.



Söz konusu dönemde banka ve kredi kartlarıyla 59 milyon adet işlem gerçekleştirildi.



Mobilya sektöründe kartlarla geçen yılın 9 ayında 58 milyon adet işlemde 17 milyar liralık, yılın tamamında da 78 milyon adet işlemde 22,9 milyar liralık harcama yapıldı.



Bu yılın 9 ayında da mobilya sektöründe kartlı ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artış kaydedildi. Söz konusu artışta mobilya sektöründeki KDV indiriminin etkisi büyük oldu.



Kuyum sektöründe ise bu yılın ocak-eylül döneminde kartlarla 8 milyar 896 milyon liralık harcama yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 8 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.



Mobilya ve kuyum sektöründe banka ve kredi kartlarıyla bu yılın 9 ayında 27 milyar 913 milyon liralık ödeme yapıldı. Söz konusu sektörlerdeki harcama geçen yılın 9 ayında 25 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.

Banka ve kredi kartı

Banka ve kredi kartı harcama

Bankalararası Kart Merkezi