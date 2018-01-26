Bahçelievler'de, alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra tavanını delerek girdikleri banka şubesinden 362 bin lira çalan 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran bir bankanın yetkilileri, Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki şubeye 8 Ocak sabahı geldiklerinde sistem odasının kapısını açamadıklarını, çilingir yardımıyla açtırdıklarında sistem odasının tavanının delinmiş, ATM makinesinin bulunduğu odanın güvenlik kamera kablolarının da kesilmiş olduğunu gördüklerini, ATM makinesindeki 362 bin liranın da çalındığını fark ettiklerini bildirdi.
ALARM SİSTEMİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMIŞLAR
Bankanın alarm sisteminin devreye girmemesinden şüphelenen polisler, banka şubesi ve alarm şirketinde çalışan 35 kişinin ifadesine başvurdu. Delillerin incelenmesi ve ifadelerin ardından, şüphelilerin, bankanın iletişim hattını zarar verip alarmı devre dışı bıraktıkları belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında da 3 şüphelinin teknik eleman kıyafetleri giymiş halde alarm şirketi ile banka arasındaki iletişim hattına zarar verdiği görüntüler tespit edildi.
Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, 2015 yılında da benzer yöntemle bir bankayı soymak isterken suç üstü yakalandıklarını belirledi. Polisin operasyonunda, zanlılardan Mehmet O. (38) ile kardeşi Mustafa O. (36) olaydan sonra kaçtıkları Bursa’da, Muammer A. (25) ise Şişli'deki adresinde yakalandı.
HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN GİRMİŞLER
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin, bir iş merkezinin giriş katındaki banka şubesinin alarm sistemini olaydan 2 gün önce devre dışı bıraktıklarını, iş merkezinin havalandırma boşluğundan girip banka şubesinin sistem odasının tavanını keski ve çekiçle deldiklerini, 362 bin lirayı alıp kaçtıklarını anlattıkları öğrenildi.
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