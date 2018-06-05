Eskişehir'de banyo sonrası saçlarını kurutan bir vatandaş, kanalizasyonda biriken gazın patlaması sonucu yaralandı.

İHA'nın haberine göre, eşine az rastlanan olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde İ.A. isimli vatandaş, evinin banyosunda saçını kurutuyordu. Bu sırada kanalizasyonda sıkışan metan gazı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu İ.A.'nın göğsünde, kolunda ve yüzünde 2. derecede yanıklar oluştu. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde ESGAZ ekipleri tarafından inceleme yapılırken, herhangi bir doğalgaz kaçağına rastlanılmadı.

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