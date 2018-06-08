Eskişehir'de kanalizasyonda biriken gazın bir evin banyosundan patlayarak çıkması sonucu bir kişi yaralandı.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi'nde 1 Haziran günü yaşandı. Sabah saatlerinde İbrahim Akdemir isimli öğretmen, evinin banyosunda saçını kuruttuğu sırada kanalizasyonda sıkışan gazın büyük bir gürültüyle patlaması sonucu yaralandı. Yaralı öğretmenin göğsünde, kolunda ve yüzünde 2. derecede yanıklar oluştu. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından haber bültenlerinde kanalizasyonda biriken metan gazının patlaması sonucu Akdemir'in yaralandığı bilgisi yer aldı. İbrahim Akdemir'in kardeşi Mehmet Akdemir ise, durumun metan gazından değil doğalgazdan dolayı yaşandığını belirtti. ESGAZ ekiplerinin durumu farklı lanse ettiğini ve yetkililerin durumu sonradan kabul ettiğini aktaran Mehmet Akdemir, şikayetçi olacaklarını söyledi.
SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRINCA PATLAMA OLDU
Patlama sırasında ve sonrasında yaşananları anlatan Mehmet Akdemir, kardeşinin hala tedavi altında olduğunu ifade etti. Yapılan incelemeler sonucu patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunun ortaya çıktığını belirten Mehmet Akdemir, "Kendisi öğretmen ve bu binayı 1 ay kadar önce yaptırmıştı. Sabah okula gitmek için kafasını banyoda yıkıyor. Banyoda kurutma makinesini çalıştırınca aniden bir patlama oluyor. Bu patlama banyo kapısı, oda kapısı ve camları patlatıyor. O sırada yan tarafta çocuklar uyuyor ve Allah'tan duvar arkasında olmaları onları kurtarıyor. Kendisinde bayağı ciddi yanıklar var. Biz patlamadan sonra ESGAZ ve ESKİ'yi aradık. Başlangıçta ESGAZ bunun bir metan gazı patlaması olduğunu söyledi. Bir hafta boyunca buradan hiç ayrılmadılar. Sürekli araştırma yaptılar ve bunun doğalgazdan kaynaklandığını kendi müdürleri itiraf etti. Oysa ki daha önce jandarma bültenlerine bunun metan gazı olduğu söylenmişti. Bunun böyle olmadığını kendileri de söyledi" dedi.
BURADA BİR AİLE YOK OLABİLİRDİ
Olayın ardından şikayetçi olacaklarından söz eden Akdemir, "Aslında bu olayın içerisinde çok büyük hatalar var. Kanalizasyon ile doğalgaz boruları yan yana döşenmiş. Bu çok büyük bir risk arz ediyor. Çünkü yaşanan problemlerin ardından yapılan kazılardan çok daha büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bunun sonucunda herhalde doğalgaz borusu patlamış. Evin 500-600 metre aşağısında ve asfalt ile kapalı olduğu için kanalizasyona sızıyor. Tabii ESGAZ'ın bunları rutin kontrol etmesi gerekirken, bunlar yapılmamış. Kanalizasyon kanalından gaz eve geliyor, banyoda birikiyor ve patlama meydana geliyor. Bunu zaten ESGAZ'ın yetkilileri de böyle olduğunu söyledi. Hepsinden şikayetçi olacağız. Çünkü burada maddi boyutundan çok işin maneviyatı çok önemli. Burada bir aile yok olabilirdi. Allah etmesin, banyonun kapısı geceden açık olsa içeri doğalgaz sızacak ve burada eşi, kendisi ile 2 çocuğunun hayatına mal olacaktı. Onun için gerekli işlemleri yapacağız" diye konuştu.
Öte yandan ESGAZ tarafından konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmazken, patlamanın yaşandığı mahallede devam eden çalışmalar dikkatlerden kaçmadı.
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