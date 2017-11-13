Barbaros Muratoğlu hakkında beraat kararı

196 gün tutuklu kalıp tahliye edilen Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye yardım suçundan aldığı 2 yıl 1 ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi'nce bozuldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu kaya'nın haberine göre:, incelemeyi yapan 2. Ceza Dairesi, sanığın suç örgütünün amacını gerçekleştirme doğrultusundaki özel kasıtla hareket etmeyip, suç örgütünün dönemin yargı teşkilatı üzerindeki etkisini kullanmak suretiyle kendi çalıştığı şirket yararına vekalet ilişkisi kurulmasını sağladığı anlatıldı.

Vekalet verilen avukatların FETÖ yapılanmasına dahil olduğunu bilerek ve bu yapının yargıdaki gücünden yararlanmak amacıyla hareket etmesindeki zaafiyetinin ise herhangi bir hukuk normuyla cezalandırılamayacağı, kınanabilir davranış niteliğinde olduğu belirtildi.

"AMACI ÖRGÜTE YARDIM DEĞİL"

Sanığın amacının suç örgütüne yardım değil, adına hareket ettiği şirketin vergi ve para cezalarını ortadan kaldırmak olduğu belirtilen kararda, terör örgütüne yardım etme suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Kararda, Muratoğlu'nun HTS kayıtlarına göre örgütle irtibatı bulunan kişilerle görüşmesinin örgüte yardım kapsamında suç unsuru olarak değerlendirmesinin de mümkün olmadığı ifade edildi. FETÖ'ye yardım suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası bozularak Muratoğlu'nun beraatına kararı verildi.

Barbaros Muratoğlu