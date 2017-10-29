Barış Arduç ile Elçin Sangu'nun 'Mutluluk Zamanı' filmine off-road sahneleri damga vuracak

Elçin Sangu ve Barış Arduç’un 10 Kasım’da seyirciyle beyazperdede buluşacakları ‘Mutluluk Zamanı’na ikilinin off-road sahneleri damga vuracak.

HT Magazin'in haberine göre, Mert ile Ada’nın aşk hikâyesini konu alan film için piste çıkan ikili, adrenalin dolu dakikalar yaşadı. Off-road yarış formatının bire bir yansıtıldığı sahne için özel eğitim alan Arduç çekimlerde otomobili kendisi kullandı.

Üç gün süren sahnenin çekimlerinde 400 figüran rol alırken 14 off-road aracı kullanıldı.