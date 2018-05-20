Barış Atay, HDP'den aday oluyor

Oyuncu Barış Atay, HDP'den aday olacağını sosyal medya hesabındaki paylaşımla açıklamış oldu. Barış Atay, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki mesajlarının ardından gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı

24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılacak milletvekili seçimleri için partilerin listesi şekilleniyor. Seçim takvimine göre partilerin listelerini YSK'ya teslim etmeleri için 21 Mayıs son gün.

Meclis'teki üçüncü parti HDP de aday çalışmalarını tamamlamak üzere. Daha önce gazeteci Ahmet Şık'ın aday gösterileceğinin açıklanması ile dikkat çeken HDP'de oyuncu Barış Atay'ın da listede yer alacağı belirtiliyor.

Adaylık iddiası ilk olarak HDP'ye yakın internet sitelerinde yer alırken Barış Atay, bir süre sonra bu iddiayı doğrulayan nitelikte bir paylaşımda bulundu. Atay, HDP'den teklif aldığını açıklayan Türkiye İşçi Partili Erkan Baş'ın Twitter mesajını "Seni yalnız bırakmayacağım" notuyla alıntıladı.

Barış Atay, 16 Mayıs'ta sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER