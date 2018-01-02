Barış Manço'nun 75. doğum günü

Türk müziğinde önemli bir yeri bulunan ve milyonların sevdiği bir isim olan Barış Manço, 75 yıl önce bugün dünyaya gelmişti. Peki Barış Manço kimdir? İşte Barış Manço'nun hayatı ve detaylar.

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Rock müziğin öncü isimlerinden olan Barış Manço'nun müzik hayatı ilk olarak Galatasaray Lisesi'nde başladı. Daha sonrasında okul değiştirerek Şişli Terakki Lisesi'nde eğitimini tamamladı ve yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde,"resim-grafik-iç mimari" alanında tamamladı.

1957'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlayan Manço, 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurdu. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock'n roll coverları yaparken, Barış Manço da ilk bestesi Dream Girl'ü bu dönemlerde yaptı ve Ankara'da küçük bir müzik ödülünün de sahibi oldu. İkinci grubu Harmoniler'de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardı. 1959'da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi.

1960'lar, 1970'ler ve 1980'lerde birçok grupla ve yalnız olarak müzik yapan Barış Manço, müziğinden hariç olarak kişiliğiyle de gönülleri fethetti. Hazırladığı TV programlarında çocukları konuk etti.

"Adam Olacak Çocuk" ile de çocuklara öğütler vermeyi, onlara yeteneklerini sergileme fırsatı verip dönemin en başarılı televizyon yüzü olan Manço, "Barış Manço ile 7'den 77'ye", adından da anlaşılabileceği gibi tüm yaş gruplarına hitap ediyor ve kendi içerisinde özel bölümlerden oluşuyordu."Adam Olacak Çocuk" ile çocuklara, "İkinci Kahvaltı" ile büyüklerimize ve yaşlılara, "Dönence" ve "Dere Tepe Türkiye" ile yetişkinlere; dolayısıyla herkese hitap ediyordu.

Barış Manço, Türkiye'de temel eğitimin beş yıldan sekiz yıla çıkarılmasına destek olmak amacıyla eşi Lâle Manço ile birlikte İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir okul yaptırdı. 1997 yılında inşasına başlanan 30 derslikli Tuzla Barış Manço İlköğretim Okulu, sanatçının vefat etmesi üzerine yarım kaldı. İl özel idaresi tarafından tamamlanan okul 2000 yılında eğitime başladı.

1991 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Ünvanı'na layık görülen Barış Manço, aynı zamanda hazırladığı televizyon programıyla dünyanın pek çok ülkesine gitmiş ve "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır.

Barış Manço, 31 Ocak 1999 gecesi saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtinde bulunan evinde kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi'nde kurtarılamayan Barış Manço, gece 01:30'da hayatını kaybetti.

Devlet Sanatçısı ünvanı bulunan Barış Manço'nun cenazesi için devlet töreni düzenlendi. 3 Şubat 1999 tarihinde üzerinde Galatasaray bayrağı da bulunan Türk bayrağına sarılı naaşı Atatürk Kültür Merkezi'ne getirilerek tören düzenlendi, akabinde Levent Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve Kanlıca'daki Mihrimah Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Barış Manço

Barış Manço kimdir?

Barış Manço hayatı

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