Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma’dan çalınan “Doğan” marka otomobilin izini sürmeye başladı. Kamera kayıtlarında, otomobilin çalınmadan önce lüks bir otomobil tarafından takip edildiği belirlendi. Akaryakıt istasyonundaki kamera kayıtlarını inceleyen polis, lüks otomobilde bulunan 2 kişinin otomobil hırsızlığı suçundan kaydının bulunduğunu tespit etti.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Doğan, Kartal ve Şahin marka eski tip otomobilleri çalarak parçalayıp piyasada satan ve kendilerine “Kuş Grubu Kasapları” diyen çete üyelerinin, Bartın’ın 2 ayrı köyünde yaşadıkları belirlendi. Köylere düzenlenen operasyonda, çalınarak parçalanmış çok sayıda otomobil parçası bulundu. Çetenin en önemli üyesi olan Oktay U. gözaltına alındı. Kimlikleri tespit edilen diğer çete üyelerinin yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.

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