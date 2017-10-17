IKBY Başkanı Barzani'den Kerkük operasyonu sonrası ilk açıklama: Kerkük'te olanlara rağmen kazanımlarımızı koruyacağız.

AA'nın haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Peşmerge'nin Kerkük'ten çekilmesinin sebebinin bazı siyasilerin "tek taraflı" hareket etmesi olduğunu belirtti.

Barzani, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde Peşmerge'nin "ani geri çekilişi" hakkında yazılı açıklama yayımladı.

IKBY Başkanı Barzani açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kerkük'te yaşananların sebebi, Kürdistan Bölgesi'ndeki bazı siyasilerin tek taraflı hareket etmesidir. Tek taraflı hareket etme durumu, Peşmergelerin topyekün geri çekilmesine sebep oldu. Bu geri çekilme de karşılıklı bilgilendirme çerçevesinde gerçekleşti. Erbil ve Bağdat arasındaki temas hattı, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonundan önceki sınıra geri döndü."

Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu 16 Ekim 2016'da başlamıştı.

IRAK PETROL BAKANLIĞI: KERKÜK'TEKİ TÜM PETROL SAHALARI MERKEZİ YÖNETİMİN KONTROLÜNE GEÇTİ

Bakanlık Sözcüsü Asım Cihad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'teki tüm petrol kuyuları ve tesisleri bakanlığımızın kontrolü altına girdi." dedi.

Cihad, söz konusu petrol kuyuları ve tesislerde görev yapacak yönetici ve teknik personelin atamasının da bir an önce yapılacağını sözlerine ekledi.

Irak güçleri, Kerkük'teki petrol sahaları ve petrol şirketini Peşmerge'den geri almıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırıları sırasında Kerkük'teki petrol kuyularını ele geçirmişti.

barzani

Kerkük

IKBY

irak

deaş