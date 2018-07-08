Barzani, Erdoğan'ın yemin töreni için Ankara'ya gelecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TBMM'de yemin ederek resmen göreve başlayacak.

Erdoğan'ın yemin törenine yabancı devlet adamları ve diplomatların da katılması bekleniyor.

Habertürk Ankara'dan Çetiner Çetin'in haberine göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere yarın Ankara’ya gelecek liderlerden biri olacak.

Programa resmî davetli olarak katılan Barzani’nin bu ziyareti geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleşen bağımsızlık referandumu sonrası ilk olacak. Türkiye ve İran, IKBY’nin bağımsızlık referandumuna şiddetle karşı çıkmış, ikili ilişkiler adeta kopma noktasına gelmişti.

Kürt yönetiminin bu hamlesinin Irak’ın toprak bütünlüğünü bozacağı ve Türkiye’ye beka problemi yaşatacağı Ankara tarafından Erbil’e iletilmiş, Türk Hava yolları Kürt bölgesine uçuşları durdurma kararı almıştı.

Daha önce Başbakan olan Neçirvan Barzani, referandum sonrasında istifa eden amcası Mesut Barzani’den boşalan başkanlık koltuğuna geçici görevle bakıyor.