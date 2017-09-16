Barzani:Komşu ülkelerle dostane ilişkiler içerisinde kalmayı istiyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül referandumundan dolayı komşu ülkelerle ilişkilerinin bozulması taraftarı olmadıklarını açıkladı.
Barzani, IKBY'nin Duhok kentindeki "evet mitinginde" yaptığı konuşmasında, "Komşu ülkelerle dostane ilişkiler içerisinde kalmayı istiyoruz. İlişkilerimizin bozulması taraftarı değiliz." ifadelerini kullandı.
Komşu ülkelerin haklarına karşı duracağı kanaatinde olmadıklarını belirten Barzani, "Barış ve istikrarın vesilesi olduğumuzu geçen 25 yıl boyunca ispatladık." diye konuştu.
"SINIRLARIN ÇİZİLMESİ VE SU MESELESİ İÇİN MERKEZİ HÜKÜMETLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"
Bağdat ile diyalog kapısını kapatmadıklarını ve kapatmayacaklarını söyleyen Barzani, sınırların çizilmesi ve su meselesinin ele alınması için Irak merkezi hükümetiyle ciddi görüşmelere girmeye hazır olduklarını dile getirdi.
IKBY'NİN TEK TARAFLI REFERANDUM KARARI
IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle yaptığı toplantı sonrası 25 Eylül tarihinde referandum yapılacağını duyurmuş, bunun Kerkük gibi statüsü tartışmalı olan bölgelerde de gerçekleşeceğini bildirmişti.
Irak merkezi hükümetiyle başta bütçe olmak üzere birçok sorun yaşayan Erbil yönetimi, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye karşı halkı koruma bahanesiyle girdiği Arap ve Türkmenlerin yoğun yaşadığı tartışmalı bölgelerde de referandum planını uygulamaya koymayı hedefliyor.
Referandum kararına, Irak merkezi hükümeti, tartışmalı bölgelerde yaşayan Türkmen ve Araplar, ABD, Birlemiş Milletler, İngiltere, Türkiye ve İran karşı çıkıp, iptal edilmesini talep etmişti.
Irak Başbakanı Haydar El İbadi ise, referandum kararının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını belirtmişti. Irak meclisi de yaptığı oylamada bölgesel yönetimin 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddetmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün yaptığı yazılı açıklamada, "IKBY yönetimine, referandumu iptal etmesi ve Bağdat ile ciddi ve sürdürülebilir bir diyaloğa girmesi çağrısında bulunuyoruz." demişti.
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