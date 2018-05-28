İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde önceki gece erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz görmüştü.

Çocukların ailelerine haber vermeleri üzerine valizlerden kan aktığını gören aileleri polisi aramıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış halde iki valize konulmuş ceset parçaları bulmuştu.

Üzerinde kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cesedi bırakan şüphelilerin görüntülerinin, 50 metre uzaklıktaki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdığını tespit edildi. Görüntülerde, iki şüphelinin ellerinde iki bavulla yürürken görülüyor.

Polis görüntülerdeki kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

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