İstanbul Başakşehir'de uzun süredir takipte bulunan hırsızlarla polisler silahlı çatışmaya girdi. 2 hırsız yaralı olarak yakalandı. O anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri uzun süredir peşlerinde oldukları 2 hırsızla karşılaştılar. Sabah saatlerinde hırsızlarlarla karşılaşan ekiplere, iki hırsız önce araçla kaçmaya başladılar. Daha sonra da kendilerini takip eden polislere ateş etmeye başladılar. Polislerin de karşılık vermesi sonrası silahlı çatışma çıktı. 2 oto hırsızı yaralı olarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı hırsızların tedavisi sürüyor.



Hırsızların kaçmak için otomobillere çarpması ve silahlı çatışma anı ise bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

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