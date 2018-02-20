Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere mazot müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çiftçileri ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere mazot desteği müjdesi verdi.

Çiftçilere 15 Temmuz gecesi verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Erdoğan, "Değerli çiftçi kardeşlerim, hanfendiler, beyefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetl, hürmetle selamlıyorum. Siz çiftçi kardeşlerimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, gazi mekanda ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum. Bu gazi mekanın çevresinde 29 şehidimiz var. Buralarla ilgili birileri niçin yapıldı dedi. Birileri yargıya gittiler, ama avuçlarını yaladılar. Sözlerimin hemen başında, sizlerin vasıtasıyla çiftçilerimize minnetarlığımızı iletiyorum. Ak koyun ile kara koyunun belli olduğu 15 Temmuz gecesinde çiftçilerimiz en önde mücadele ettiniz. Bir dönem sırf kasketinden, kılık kıyafetinden dolayı Kızılay'a alınmayanlar, 15 Temmuz gecesi Kızılay Meydanı'nda demokrasi destanı yazdılar. 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?' diyenlere büyük bir ders verdiniz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünü ete kemiğe büründürdünüz. Rabbim sizlerden razı olsun. Yürek sizde kürek onlarda. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin."dedi.

Tarım ve hayvancılığın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçireceğimiz projeleri paylaşmak için buradayız. Açıklayacağımız yeni teşviklerin ülkemizdeki hayvan yetiştiriciliğine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Bir millet stratejik konularda üstünlük sağlamadan geleceğine bakamaz. Bir devlet için yerli savunma sanayi ne kadar önemliyse, gıda sanayi de o denli önemlidir. Nüfus, silah ve asker bakımından güçlü olduğu halde, gıda açısından yetersiz olduğu için yeryüzünden silinen devletler olduğunu biliyoruz. Biz toprağa sevdalı, toprağı gönülden seven bir milletiz. Toprak bizde nedir? Anadır ana. Toprak ana. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprak o kadar önemlidir.En güçlü olduğumuz zamanlarda bile topraktan kopmadık. Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Güçlü Türkiye'nin, güçlü tarımdan geçtiğini unutmayalım. Tımar sisteminin iyi işlediği dönemlerde Osmanlı Devleti'ni asırlar boyunca ayakta tuttuğunu, sistemin zayıflaması ile çöktüğünü tüm tarihçiler söylüyor. Kimi grup toplantılarında, kimi televizyonlarda tarım politikalarımızı eleştiriyor. Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri tarımdır. Tarım politikalarımızı popülist yaklaşımlarla değil, planlı, kapsamlı projelerle belirledik. Bunun en yakın şahitleri sizlersiniz. Son 15 yılda eğitim ve sağlıkta ülkemize çağ atlattıysak, tarım, hayvancılık ve gıda sanayisinde de çağ atlattık." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN MAZOT MALİYETLERİNİN YARISINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ"

Tarım ve hayvancılıkla ilgili proje vedesteklerinin süreceğini belirten Erdoğan, "Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız. Belkide rekabetin en yoğun olduğu sektörlerin başında tarım geliyor. Daima sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tarım kredisi isteyenlere TİGEM arracılığı ile Ziraat Bankası'ndan 300 koyuna kadar alım şansı veriyoruz. Doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Ayrıca TARSİM sigortasının yetiştiriciye düşen kısmını devletin ödemesini sağlıyor, yetiştiricimizi sosyal güvence kapsamına alıyoruz. Kırmızı et ihracatını karşılamak için Ziraat Bankası aracılığıyla yetiştiricilerimize yüzde 10 sübvansiyonlu kredi veriyoruz. Yetiştiricimiz kredi borcunu, ilk 2 yılı geri ödemesiz 7 yılda bankaya ödüyor. Böylece hem başlangıçta imkan sağlayarak hem de üretime alım garantisi vererek hayvancılıkta yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. "dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÇİFTÇİLERE 15 TEMMUZ TEŞEKKÜRÜ

Başbakan Yıldırım ise yaptığı açıklamalarda, "Memleket kokan ellerinizle topraklarımızın bereketine bereket katıyorsunuz. Hain saldırılara karşı canınızı da, malınızı da feda etmekten geri çekinmediniz. Kahramankazanlı kardeşlerim, 15 Temmuz'da destan yazdılar. Uçaklar kalkmasın diye yetişmiş tarlalarını yaktılar. Anadolu çiftçisi ülke sevdalısıdır yiğittir, cömerttir. Bizim köylümüzün, çiftçimizin sofrası, birlik ve dirlik sofrasıdır. Allah hepinizden razı olsun. Çiftçimizin köylümüzün hep yanında olduk. Çiftçiye verilen destekleri 7 kat artırdık. Teknolojide, ilimde ne kadar iyi olursanız olun, tarım her dönemin vazgeçilmez sektörüdür. Türkiye tarımda ihracatçı ülke konumundadır. 2018 yılının çiftçilerimiz için daha kazançlı ve bereketli geçeceğinden hiç şüphem yok. Tarım ve hayvancılık Türkiye'nin vazgeçilmezidir. Sürdürülebilir tarımın stratejik öneme sahip olduğunun farkındayız. Toprağımızı koruyacağız, tarım alanlarının başka amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tarıma desteğimiz artarak devam edecek. Çiftçimizin emeğinin zayi olmasına gönlümüz razı gelmez." dedi.

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