SON DAKİKA! Başbakan Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: İtibar suikastına kalktı

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak "Sayın Kılıçdaroğlu bu çıkışı ile aklı sıra Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannediyor ama çok yanılıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun itibar suikastı işlemeye kalkıştığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Allah Peygamberimizin kutlu yolundan bizleri ayırmasın. Bugün konuşmamın hemen başında bir hususa değinmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden giderek 15 yıldır aşkla ülkemize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Çıktığımız bu kutlu yolda her zaman millete hizmeti halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak bildik. Türkiye'nin önündeki engelleri aşa aşa ülkemizi 3 kat büyüttük. Her türlü manipülasyona rağmen ekonomimizin ne kadar sağlam temele oturduğu piyasa tarafından defalarca teyit edilmiştir. Bundan sonra da daha fazla üretim, istihdam, daha fazla ticaret için kolları sıvadık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her gün yeni bir projeyi tamamlamanın gururunu yaşarken gelecek hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye 15 yıl öncesinin Türkiye'si değildir. Öz güveni yüksek bir Türkiye var. Türkiye'nin yarını bugünden daha güzel, geleceği daha da aydınlık olacak.

"KILIÇDAROĞLU İTİBAR CİNAYETİ İŞLEMEYE KALKIŞTI"

Dün ana muhalefet partisi genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında eline bir tomar kağıt alarak heyecanla sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının üzerinden bir itibar cinayeti işlemeye kalkıştı. Yalan yanlış belgelerle aklı sıra akrabalar üzerinden Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannetti. Şiddetle Cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret etmeye devam ediyor. Hemen bu açıklamaların arkasından suçladığı insanların avukatları kendisini bu iddiayı ispata davet etmiş, elindeki bilgi ve belgeleri zaman geçirmeden savcılığa iletmesini, aynı zamanda da yazılı görsel medyalara vermesini istemiştir. Ses seda yok. Sayın Kılıçdaroğlu bu çıkışı ile aklı sıra Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannediyor ama çok yanılıyor. Cumhurbaşkanımız 40 yılı aşan siyasi hayatı boyunca bu ülkeye hizmet etmek için gecesini gündüzüne katmış millet sevdalısı bir insandır.

Ana muhalefet partisi, Cumhuriyetin kuruluşu ile yaşıt bir partiden bahsediyoruz. Kamuoyunda bu kadar zor duruma düşmesi aslında çok vahim bir durumdur. Üzerinde oynanan, değiştirilen, aslı astarı olmayan belgelerle meydana çıkarsanız ondan sonra olacağı budur. Sayın Cumhurbaşkanımız son 15 yılda 12 seçim geçirdi. Her seçimde de bütün bu suçlamalar, iddianameler, itibar suikastlarına karşı mücadele ede ede her seferinde de milletin desteğini artırarak bugünlere geldi. Küresel propaganda değirmenine su taşıyor.

Gel bu yanlış yoldan dön. Millete teslim ol. Millet için hayırlı şeyler söyle. Belki bir gün sen de iktidar olursun. Biz milletin gösterdiği istikamette bugüne kadar yürüdük, bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz. Onlar ne yaparsa yapsın bizi millete hizmet yolundan asla döndüremezler. Türkiye artık 15 yıl öncesinin Türkiye'si değildir.

305 eserin toplu açılışını burada Cumhurbaşkanımızın huzurunda gerçekleştiriyoruz. Sınıfında dünyanın en büyük 3. barajını inşa eden, asırlık Çine Adnan Menderes Barajı'nı tamamlayan, Kuzey Kıbrıs'a su götüren Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın Türkiye için daha yapacak çok işinin olduğunu biliyorum. 80'li, 70'li yıllarda mütevazı bir açılış bile büyük olay oluyordu. Bize inanan, güvenen aziz milletimize desteklerinden dolayı bir kez daha bu vesile ile şükranlarımı sunuyorum.