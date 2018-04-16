Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da düzenlenen panelde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili konuşan Yıldırım, "Her şey 11 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla başladı. Biz bunu açık bir çağrı olarak kaydettik. Bana kendini yok edecek sistem için kendini parçalıyorsun dediler. Ben de milletime faydalı olacaksa bir Ali değil Binali feda olsun dedim. Çalışmalarımı da bunun üstüne kurdum." dedi.

İşssizlik oranına değinen Yıldırım, "İşsizlikte artış var diyorlar. Doğru, rakama bakınca öyle. Ama bunlar geçtiğimiz yıl aynı zamana göre kıyaslanır. İşsizlik oranında. 2.2 azalma var. 2017'den 2018' daha iyi şartlarda girdik." diye konuştu.

YILDIRIM: SAHİL GÜVENLİK YUNAN BAYRAĞINI KALDIRDI

Konuşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ege'de yaşanan gerilimle ilgili soruya yanıt veren Yıldırımi "Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin başka kayalıklarda da olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üstüne Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaparak bayrağı oradan kaldırdı. Yunanistan'a tavsiyemiz gerginliği artıracak kışkırtmalardan uzak durması. Komşuluk hukukuna saygılı olmasını tavsiye ediyorum Egemenlik haklarımızdan taviz vermeyiz. Oldubittilere izin vermeyiz. Şartlar ne olursa olsun cevap veririz. Bu konuda kararlıyız." dedi.

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