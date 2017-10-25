Başbakan Yıldırım'dan Aşık Veysel'in 123. doğum yıldönümü mesajı

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Aşık Veysel'in 123. doğum yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA'nın haberine göre; Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu halk ozanları geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Aşık Veysel, şiirleriyle sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü ve çalışkanlığı öğütleyen ve milletimizin birlik beraberliği için gayret gösteren bir kanaat önderiydi. Milletimizin sahip olduğu bütün güzelliklerini şiirlerinde dile getirerek gönüllerde taht kuran Aşık Veysel'i doğumunun 123. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

başbakan binali yıldırım

Aşık Veyse