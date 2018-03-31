Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi?" dedi.

Türkiye'nin teröristlere yönelik operasyonlarına ilişkin Başbakan Yıldırım, "Türkiye, teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır. Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi yurdun her köşesinde terörün tamamını yok etmeye azmettik, karar verdik." dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Bir de bu Fransa NATO üyesi, bizimle beraber. Eğer Türkiye'yi anlamakta zorlanıyorsanız ey Fransa geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir'e yaşattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz, bu nasıl iş. Bizim için Suriye'de halka zulmeden bütün örgütler aynıdır, aynı kefededir. Macron, terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Türkiye'nin teröristlerle hiçbir işi olmaz."

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