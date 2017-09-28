Başbakan Binali Yıldırım, Çorum'da AK Parti İl Danışma Kurulu'nda partililere hitap ediyor.

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Başbakan'ın açıklamalarından satır başları;

Önümüzdeki 19'dan önce Çorum'un her tarafında tekli eğitime geçiyoruz. Az önce 800 yataklı hastaneyi dolaştık. Çok güzel olmuş. 32 tane Gençlik Merkezi yaptık. Hizmete aldık. Çorum'a yaptıklarımız anlatmaya zaman yetmez. Özal'ın bir lafı var.

Taş üstüne taş koyan bu memlekete hizmet edenlerden Allah razı olsun. Yapılan hizmetler çikolotaya benzer yenilir, yutulur bir daha istenir. Türkiye hızlı trende Avrupa'da 6, dünyda 8. sırada. Türkiye'de neler olduğunu birtek anamuhalefet bilmiyor.

Son on yılda on tane önemli proje yaptık. Bunun 5 tanesi Türkiye'de yapıldı. Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Avrasya Tünelini yaptık bitirdik. Çanakkale Köprüsü yapılıyor. Bunlar dünyanın en ihtişamlı projeleri. Terörle mücadele ede ede bunu yapıyoruz.

Her üye bir arkadaş bulsa tamam. Ama siz üyeleri tekrar gözden geçirin, ziyaret edin. Altyapıyı hazırlayın sonra ya Allah bismillah. Sonra ver elini 2019. Sonra da 3 Kasım 2019. Böylece Türkiye yeni bir yönetim sistemi ile tanışmış olacak. Orada ben yokum.