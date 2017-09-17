Başbakan Binali Yıldırım, eğitimin her seviyesinde geleceğe uygun programların uygulanması ve teknolojinin en yüksek seviyede kullanılması için tüm imkanların seferber edildiğini bildirerek, "Büyük Türkiye yolunda, çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara en iyi biçimde hazırlamakta kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Yıldırım, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, eğitim ve öğretimin, öğrencilerin ruh ile beden sağlıklarını ön planda tutan, ahlaklı bir fert ve toplum hedefiyle hareket eden bir anlayış üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirtti.
Tam demokrasiyi benimsemenin, farklı düşüncelere daima saygı duymanın, araştırma ve sorgulamayı vazgeçilmez kabul etmenin eğitimin şiarları olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızı bilgiyi üreten ve insanlığın hizmetine sunan, geleceğin dünyasında söz sahibi olan fertler olarak yetiştirmek ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için büyük önem taşımaktadır. Çocuklarına en iyi imkanları sağlamaya çalışan velilerimizin fedakarlıkları ilham kaynağımızdır. Hükümet olarak eğitim için yaptığımız harcamaların tamamını ülkemizin geleceğine yönelik birer yatırım olarak görüyoruz. Tarihimizin en büyük eğitim atılımlarını gerçekleştirmekle yetinmiyor, ülkemizin geleceğini şekillendirecek projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Eğitimin her seviyesinde geleceğe uygun programların uygulanması ve teknolojinin en yüksek seviyede kullanılması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Büyük Türkiye yolunda, çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara en iyi biçimde hazırlamakta kararlıyız."
Yıldırım, eğitim fırsatlarından bütün öğrencilerin eşit seviyede faydalanmasının hükümetlerinin en çok önem verdiği konulardan olduğunu bildirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu vesileyle, eğitimin her kademesinde, Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz, sevgi, sabır ve özveriyle görevlerini yerine getiren öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, eğitimin niteliğini yükseltme konusunda kendilerine duyduğumuz güveni ifade etmek istiyorum. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, değerli öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bütün eğitim camiasına selam ve sevgilerimi iletiyor, sağlıklı, başarılı ve huzur dolu bir yıl diliyorum."
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