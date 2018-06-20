Başbakan Binali Yıldırım: Hizmet edip, sopa yiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’deki basın temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, şehre yapılan hizmetlerin bazı kesimler tarafından engellendiğini, hükümetin İzmir’e yönelik projelerine davalar açıldığını, bunun da işleri geciktirdiğini söyledi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmirliler’e çağrıda bulanan Yıldırım, dava açanlara karşı kent kamuoyunun tavır alması gerektiğini söyledi. Hükümetin İzmir’de 15 yılda 66 milyar TL yatırım yaptığını söyleyen Yıldırım, projelerin artarak devam edeceğini belirtti.

İzmir’e yapılması planlanan ikinci çevre yolunun etüt çalışmalarının yapıldığını aktaran Yıldırım, “Sadece güzergah çalışması var. Karayolları Genel Müdürlüğü çalışıyor. Bu çalışmanın 2 önemli özelliği var; biri İzmir Körfez Geçişi’ne entegre olması. Diğeri Çandarlı Otoyolu ile birleştirilmesi. Bu uzun vadede olacak bir iş” diye konuştu. İzmir Körfez Geçişi Projesi ile ilgili tüm çalışmaların bittiğini aktaran Yıldırım, “İzmir’in hazır olmasını bekliyoruz. Bu sıradan bir yol projesi değil, İzmir’in kaderini değiştirecek. Yola çıkıyoruz birisi taş koyuyor, sonra mahçup oluyoruz. Mühendisler Odası dava açmış, bunlar bizi çok yoruyor. Hem vatandaşa hizmet ediyoruz, hem sopa yiyoruz. Biz bunu hak etmiyoruz. 4 sene sonra İzmir’in trafiğini hayal edemiyorum. Çevre yolunu yaptık kaç sene geçti şu an ikinci çevre yolunu konuşuyoruz. Ben İzmirliler’in bu projeye itirazının olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.