Başbakan Binali Yıldırım, IKBY'nin referandumu ile ilgili bir kez daha uyarılarda bulundu. Kırşehir'de soruları yanıtlayan Yıldırım, "Referandum kararı yanlıştır. Gerekli tüm uyarıları başından beri dostça komşu ülke olarak yaptık. Ancak bu uyarılar görüyoruz ki yerini bulmamış. Bu yanlışta ısrar devam ediliyor. Bütün dünyanın karşı olduğu bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz. Yıllarca beraber yaşamış, bu topraklarda dayanışma ile bugünlere kadar geldik. Bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

"Birisinin bir gün aklına düşüp bir maceraya kalkışmasıdır ve bütün dünyanın ikazlarına, uyarılarına kulağını tıkayarak bildiği yolda, yanlışta ısrar etmesi... Tabii ki bunun bedeli olacaktır ama bu bedeli bu kararı verenler ödeyecektir. Oradaki hiçbir dahli olmayan günahsız insanlara bedel ödetmeye hakları da yoktur" diyen Yıldırım, "Sınır ötesi operasyon seçenekler arasında mı?" sorusu üzerine "Gayet tabii. Güvenlik, ekonomik ve siyasi seçenekler, hangisi ne zaman devreye girecek, bu bir zamanlama meselesi, gelişen şartlar bunu belirleyecek" dedi.