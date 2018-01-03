Başbakan Binali Yıldırım'ın vefat eden dayısının oğlu Abdullah Yağız, son yolculuğuna uğurlandı.
Yıldırım, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ve bugün 75 yaşında hayatını kaybeden Yağız için Okmeydanı'ndaki Halil Rıfat Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katıldı.
AA'nın haberine göre, Yağız'ın çocukları Metin ve Çetin Yağız ile yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Yıldırım, Başbakan Yıldırım'ın çocukları Erkam ve Bülent Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazını, Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç kıldırdı. Başbakan Yıldırım, Abdullah Yağız'ın tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı.
Yağız'ın cenazesi, Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"HEPİNİZE AİLEMİZ ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Başbakan Binali Yıldırım, dayısının oğlu Hacı Abdullah Yağız'ı bugün Hakk'a uğurladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Allah taksiratını affeylesin ve mekanını cennet eylesin. Uzaktan, yakından bu cenaze namazına iştirak eden, acımızı paylaşan bütün dost, akraba, kardeşlerimden de Allah razı olsun. Ayrıca hepinizin ahirete irtihal eden bütün meftalarına da rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Ülkemizin, milletimizin birliği, dirliği için hayatını seve seve veren şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. Hocamız içeride çok güzel nasihatlarda bulundu. Bu dünya geçici, akıbet baki. Dünyada çalışacağız, çabalayacağız ama ahireti de ihmal etmeyeceğiz. İşte hepimizin böyle bir günü olacak. Allah bu günümüzde yardım etsin, bugüne hazırlıklı olmayı da bizlere nasip eylesin. Ben hepinize ailemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.