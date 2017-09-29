Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Troia Kültür Merkezi'nde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademik yılı açılışı ve fahri doktora tevcih töreninde konuşuyor.
Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;
Artık çocukları geçtik torunlara bakıyoruz. Akademik yıl, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı uğurlu olsun.
Milli, dini duygularımızı istismar eden, kökleri dışarıda olan bir terör örgütü ile bu ülke yüzleşti. Üniversiteyi, yargı camiasını, kolluğu içeriden kuşatarak alçak bir girişim içerisinde bulundular. O gün milliyetçi, vatansever, bayrağını seven bütün unsurları ile, askeri ile polisi ile, savcısı ile hakimi ile, medya mensubu ile, meydanlara inen her biri bir kahraman olan aziz milletin evlatları ile bu alçaklara gereken cevabı o gece verdik.
Bu işin arkasında olanlar şaşkına döndü, nasıl bir tepki vereceğine uzun süre karar veremediler. Yıllardır yatırım yaptıkları bu alçaklar ordusu sonuç alacaktı ama olmadı. Hesap edemedikleri şey aziz Türk milletinin karakteriydi. Bu millet "Çanakkale geçilmez" derken de 15 Temmuz'da "Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez" derken de aynı ruhu sergiledi.
Çanakkale medeniyetler tarihi bakımından da önemli bir yerdir. Troia çok önemli bir varlığımız. Önümüzdeki yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Troia Yılı ilan etmiştir. Tarihi yarımadaya bakın. O büyük zaferi bizlere miras bırakan ecdadımızın şanına yakışır bir hale getirmek boynumuzun borcuydu ve bunu da yaptık.
Bugün Türkiye, etrafı ateş çemberi olan bir ülke olmasına rağmen istikrarla, kararlılıkla 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlemektedir.
"Çanakkale geçilmez" denmiş ama o düşmada geçilmezdi, dost için denmedi. Çanakkale millet için geçilen bir yerdir.
1 Kasım'dan itibaren İstanbul'a uçuşlar başlıyor, Ankara'ya zaten var. Bugün gelirken de güzel bir terminal olmuş. Onun da kurdelesini kestik.
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