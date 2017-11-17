Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta

Başbakan Yıldırım, çeşitli açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere beraberindeki bakanlarla Şırnak'a gitti. Sabah saatlerinde Ankara'dan Şırnak'a gelen Yıldırım, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Yıldırım, beraberindeki bakanlarla bölgede çeşitli açılışlara katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.

Öte yandan, Hakkari'ye de ziyarette bulunacak olan Başbakan Binali Yıldırım için hazırlıklar tamamlanarak cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla süslenerek çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İHA'nın haberine göre; Sabah erken saatlerde kentin cadde ve sokakları yıkanarak park halindeki tüm araçlar trafik ekipleri tarafından yol kenarından kaldırıldı. Esnaflarda iş yerlerinin önünü temizleme telaşı içerisine düştüler. Güvenlik güçleri tarafından çevrede yoğun güvenlik önlemleri alarak cadde ve sokaklara polis ekipleri yerleştirildi. Başbakanın ziyaret edeceği valilik, belediye başkanlığı ve AK Parti il binası önündeki caddeler Türk bayrakları ile süslendi.

Başbakanın geleceğini öğrenen vatandaşlar heyecan yaşadıklarını belirttiler. Emekli öğretmen Mesut Ertuş ve Hasan Çolak, Başbakan Binalı Yıldırım'dan Hakkari'nin il statüsünde kalması için müjde beklediklerini ifade ettiler. Emekli öğretmen Mesut Ertuş, "Başbakanın geleceğini öğrendik. Çarşı merkezinde ise hazırlıklar yapılıyor. Bu konuda sevinçliyiz. Sayın Başbakanımızdan isteğimiz. Hakkari'nin ilçe konumuna düşürülmemesidir. Bir zamanlar Uludere Beytüşşebap'ta bize bağlı idi. Yine bu ilçeler bize bağlansın. Bizler Yüksekova'nın vilayet olmasına karşı değiliz Yüksekova'da il olsun" dedi.