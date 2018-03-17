Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir barış harekatı olduğunu belirtti ve "Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da terör örgütünün varlığın kabullenmemiz asla mümkün değildir. Mutlaka o bölgeler de terörden kurtarılacaktır" dedi. "Harekat sürüyor Avrupa Parlamentosu (AP) kalkmış vızıltı yapıyor" diyen Yıldırım, AP'nin akıl tutulması yaşadığını söyledi.
Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, Başbakan Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yapılan AK Parti Küçükçekmece 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında özetle şunları söyledi:
"AK PARTİ İLE BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE"
"AK Parti hükümetleriyle birlikte Türkiye bambaşka bir Türkiye oldu. Adalet, merhamet, demokrasi, refah Türkiye'ye hakim oldu. AK Parti hem cumhuriyetin hem de demokrasinin en büyük kazanımıdır. AK Parti'nin kurucu değerleri, Türkiye'nin kurucu değerleridir. AK Parti ortak aklın ortak vicdanın partisidir. Bu hareketin sahibi millettir, ruhu adalettir, hedef kalkınmadır, rüyası tam demokrasi müreffeh bir Türkiye'dir"
"AVRUPA PARLAMENTOSU AKIL TUTULMASINDA"
"Zeytin Dalı Harekatı bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu kalkmış vızıltı yapıyor. Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler. 7 yıldır Suriye'de taş üstünde taş kalmazken, masum insanlar ölürken, sesi soluğu gıkı çıkmayan Avrupa Birliği'nin parlamenterleri bugün konuşuyorlar. Sınırlarından geçen 300-500 mülteciyi tekme-tokat geriye kovanlar, çocukların denizde ölümünü seyredenler sivillerin haklarından bahsediyorlar. Kime karşı yapıyorlar? 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ev sahipliği yapan Türkiye'ye karşı yapıyorlar.
"SESİNİZ NEDEN ÇIKMADI"
"Biraz vicdan, biraz hakkaniyet, biraz adalet.. Afrin'de PKK, PYD, DEAŞ terör örgütü oradaki Araplara, Kürtlere, Türkmenlere zulmederken, masun insanları öldürürken bunlar neredeydi? O zaman niye sesinizi çıkarmadınız? Bu teröristler vatandaşlarımıza roket atarken neredeydiniz? Ama Türkiye, terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa'dan ses geliyor"
"TERÖR ORTAK SORUN"
"PKK, PYD, DEAŞ bunların hepsi eli kanlı terör örgütüdür. Biz terör örgütleriyle amansız mücadele eden bir ülkeyiz. Terörle mücadelemiz sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Suriye, bölgemiz ve dünya barışı içindir. Terör sadece bizim değil tüm insanlığın sorunudur. Terörle işbirliğine girenler, kol kola gidenler insanlığın iyiliği için çaba göstermeyenlerdir, dertlenmeyenlerdi. Terörden, kaostan, şiddetten beslenenlerin dünyaya söyleyecek anlamlı bir sözü yoktur. İnsanlığı vicdanı terörden nemalanmaya çalışanları mahkum edecektir."
Zeytin Dalı bir barış harekatıdır. Teröre karşı yürütülen haklı bir harekattır. Ülke sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapılan bir harekattır. Terör örgütlerinin iftiralarıyla, kara propagandalarıyla bizim karşımıza çıkmanın akılla, izanla izahı yok. kim ne derse desin terörle mücadelemiz kesintisiz, kararlılıkla devam edecek. Bölgemizde barışın, güvenin huzurun sağlanması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da terör örgütünün varlığın kabullenmemiz asla mümkün değildir. Mutlaka o bölgeler de terörden kurtarılacaktır. Sınır boylarımızda terör odaklarının varlığına asla izin vermeyeceğiz.
"SİVİLLER ZARAR GÖRMESİN DİYE DİKKAT İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"
"Kahraman Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusu bölgeyi karış karış tarıyor ve terörden temizliyor. Aslında bu operasyon çok daha kısa sürede bitebilirdi; ancak sivillerin zarar görmemesi için çok büyük bir dikkat içerisinde çalışıyoruz. Allah Mehmetçiğimizin, kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun."
Başbakan Yıldırım, daha sonra Arnavutköy İlçe Kongresi'ne katıldı.
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