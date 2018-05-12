Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, vatandaşların, aşı takvimine alınan 13 aşıyı hiçbir endişeye kapılmadan çocuklarına yaptırmaları gerektiğini belirtti.

AA'nın haberine göre Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Aşı önemli bir konu. Aşıyla önlenebilir hastalıklarla binlerce, on binlerce çocuğun hayatı kurtuluyor. Yani çocuklar hastalıklara yakalanıp ölmüyorlar ya da hastalıklardan dolayı belli engellilikler gelişmemiş oluyor. Dolayısıyla aşı konusunu gerçekten önemsemeliyiz." dedi.

"ALARMA GEÇECEĞİMİZ HERHANGİ BİR DURUM FALAN YOK"

Başbakan Yardımcısı Akdağ şunları söyledi:

"Türkiye'de gerçekten vatandaşımızın çocuklarını aşılatma oranları bugün Avrupa'dan da yüksek.

Avrupa'nın bazı ülkelerinde, ABD'de birtakım gereksiz dedikodular bazı aşılar konusunda bir kısım vatandaşların tereddütlerine yol açtı.

Gereksiz dedikodu, diyelim ki herhangi bir aşının herhangi bir alakası olmayan bir duruma sebep olduğu gibi bir dedikodu. Bilimsel olarak ispatlanmamış olan, hiçbir delili olmayan...

Bu neye yol açtı? Mesela diyelim ki kızamık salgınları görülmeye başlandı Avrupa'da, Amerika'da.

Tamamen kökü kurutulmamıştı ama artık hemen hemen görülmüyordu. Türkiye bu hususta oldukça iyi.

Türkiye'de hala vatandaşlarımız çocuklarını koruma konusunda hassasiyetlerini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla alarma geçeceğimiz herhangi bir durum, falan yok."

AŞI KARŞITI SÖYLEMLER TOPLUM SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR

AŞILAR SADECE BİREYLERİ DEĞİL, TOPLUMU DA KORUYOR

"ÇOCUĞUNA AŞI YAPTIRMAYAN AİLE SAYISI 23 BİNE ÇIKTI, BÖYLE DEVAM EDERSE SALGIN PATLAYABİLİR"