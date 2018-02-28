'Cinsel istismar düzenlemesi' için CHP ve MHP ile görüşülecek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Cinsel istismar düzenlemesine ilişkin olarak Akdağ, "Bugün bakanlarımızla bir kez daha toplanacaktık, onu yarına erteledik. Ben bugün CHP ve MHP gruplarını da ziyaret edeceğim" dedi.
Akdağ, zina düzenlemesi konusunda, "Türkiye'de gerek ensest gerekse zina konusunda da yapılması gereken işler olduğunu biliyoruz. Çalışılabilecek konular içinde. O konuda muhalefet ile mutabık kalabilir miyiz, zaman gösterecek. Mutabık kalmazsak biz tabii kendi içimizde bunu değerlendireceğiz." diye konuştu.
Akdağ'ın açıklamaları:
ÇOCUK İSTİSMARI DÜZENLEMESİ
Bu konular konuşulurken hep yasa konusuna odaklanıyoruz. Yasaların dışında yapılacak uygulamalar var. Ailelerin, çocukla temas halinde olan insanların eğitilmesi... Öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının, benzeri çocukla temas eden kişilerin çalıştırılması ile ilgili tedbirlerin alınması... Olay vuku bulduktan sonra çocuğun ve ailenin korunması, bu gerçekten başından sonuna kadar değerlendirilmesi gereken bir konu. Birkaç bakan bir arada çalışınca bürokratlarla da sık bir araya geliyoruz ve takım ruhu oluşuyor.
"CHP VE MHP GRUPLARINI ZİYARET EDECEĞİM"
Bugün bakanlarımızla bir kez daha toplanacaktık, onu yarına erteledik. Ben bugün CHP ve MHP gruplarını da ziyaret edeceğim. Bu konuların iktidar ve muhalefetle beraber görüşülmesi lazım.
"BÜTÜN İLLERİMİZDE ÇİM'LERİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"
Sağlık Bakanlığımız, Çocuk İzlem Merkezleri'nin (ÇİM) 2018'de toplam etki alanının, nüfusun yüzde 78'ine ulaşmasını hedeflemişti. Şöyle bir karar aldık; nüfusun yüzde 100'üne ulaşacak. Bütün illerimizde ÇİM'leri yaygınlaştıracağız.
"ÇOCUĞUN KARAKOLA, ADLİYEYE GİTMEMESİNİN TEMİNİNE ÇALIŞACAĞIZ"
Çocuğun karakola, adliyeye gitmemesinin teminine çalışacağız. Bir önemli husus da gizlilik meselesi. Basınımızdan, muhalefetimizden gerekli desteği almamız lazım. Cezayı artırdık, çocuğu da koruyamadık, ifşa oldular. İstediğin cezayı ver, hayatı gidiyor, mahvoluyor. İşin ilk dakikalarından başlayarak bu yavrularımızın ve ailelerinin ifşa edilmemesi için gerekli tedbirleri almamız lazım. Hangi yasal düzenlemeyi yaparsak yapalım, yayını yapan kuruluşlarımızın yüksek hassasiyeti olmazsa istediğimiz kadar başarılı olamayız. Çocuğun baş harfleri yazıyor, mahallesi belli, kasabası belli, herkes öğreniyor bunu.
Mağdur hakları ile ilgili tasarı da hazırlanmış durumda. Birlikte getirebiliriz. Ben bunları da muhalefetle görüşeceğim.
KİMYASAL HADIM: "MUHTEMELEN UYGULAMAYA KOYACAĞIZ"
Konu sadece cezaları ardı ardına dizme konusu değil. Failin cinsel arzusunun baskılanması toplumda çok konuşuluyor. Buna bir ceza tedbiri olarak bakmamak lazım. Bu riskin azaltılması için... Bu kişilerin daha sonra hayatlarında aynı fiili tekrarlama risklerinin büyük olduğunu biliyoruz. Bu isteğin o kişi toplum içine çıktığında azaltılması bir tedbir. Bu tedbiri de muhtemelen uygulamaya koyacağız. 2014'te cezaları ciddi ölçüde ağırlaştırmıştık. İstismarın çeşitleri var. Taciz diyebileceğimiz sözlü istismar. Sarkıntılık diyebileceğimiz kısa süreli istismar. Bir de bildiğimiz tecavüz var.
"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET DÜŞÜNÜYORUZ"
Böyle kötü bir fiili işlemiş sonra da yavrumuzun hayatına kıymış birisi için doğrusu ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz.
Birçok ülkede basın bu hususta kendine düşeni yapıyor. Bir otokontrol var. Biz basınımızla ciddi ciddi oturup konuşacağız. Muhabirlerden tutup, sayfa editörlerine varıncaya kadar bu hususta eğitimin yapılması gerekiyor. Kötü niyetle yayın elbette yapılmıyor. Burada ciddi bir paydaşlık oluşturmamız lazım. Ensest dediğimiz, aile için ilişkiler de çok yüksek. Bunlar sadece ceza ile olmuyor.
"BU MESELEDEN DOLAYI 'AĞIR CEZA HAKİMLİĞİNDEN VAZGEÇTİM' DİYENLER OLDU"
Cezaları artırdık, vicdanen yargıcın önüne bir şey geldiğinde delil yetersizliği varsa yargıç çok sıkıntı içine düşüyor. Yüksek ceza vereceksiniz, vermesiniz sizin ve toplumun vicdanını yaralıyor, verseniz yeterli delil olmuyor. Yargıçları da yargılamamız lazım. Konuştukça ben onların işlerinin zorluğunu anladım. Bu meseleden dolayı ağır ceza hakimliğinden vazgeçtim diyenler oldu.
Düzenlemeyi 10 gün içerisinde TBMM'ye getireceğiz. Bu teklif çalışma heyetindeki her bir kişi, hiyerarşik seviyesi ne olursa olsun doğrudan bakanımızla temas halinde olacak, başka bir hiyerarşi koymayacağız. Arkadaşlarımızın günde 16 saat çalıştığı oldu. Bizim yaptığımız acil eylem planı uygulamak.
Herhangi bir modellememiz yok. Her ülkenin kendi şartları var. İngiltere'de 12 yaş altındaki çocuklara müebbet hapis verildiğini biliyoruz. Bu kadar yüksek ceza olur mu diyenlere verilebilecek cevabımız var. Neticede kendi insanımıza ve kendi kültürümüze uygun çözüm oluşturmak zorundayız.
Öncelikle eğitim, farkındalığın artırılması, ailelerin ve çocukların eğitimi... Nihali olarak eğiteceğiniz gruplar, öğretmenler, sağlık çalışanları, sportif faaliyetlerle ilgilenen kişiler, polisler, yargıçlar, onların da ilave eğitime tabii olması lazım. Basın mensupları...
Bir dersin içine bunlar, modüller şeklinde konuluyor. Bunlar bir daha gözden geçirilecek. Gerekirse biraz daha kuvvetlendirilecek.
Verilerin ortak kullanılacağı ama işin mahremiyetinin de korunacağı yeni bir çalışma yapıyoruz. TÜİK, bir veri sözlüğü ve veri seti üzerinde de çalışıyorlar.
MUHALEFETLE GÖRÜŞME
Oy birliği ile geçmesi arayışı içindeyiz. En doğruyu bulmak anlamında elbette esnek olmalısınız.
Bağımlılıkla ilgili haberler verilirken keyif verici maddeler veya altın vuruş gibi kelimeler kullanılıyor. Halbuki ölüme götüren bir şey bu. Umut ediyorum ki oy birliği ile yasaları geçiririz.
ZİNA DÜZENLEMESİ
Türkiye'de gerek ensest gerekse zina konusunda da yapılması gereken işler olduğunu biliyoruz. Çalışılabilecek konular içinde. O konuda muhalefet ile mutabık kalabilir miyiz, zaman gösterecek. Mutabık kalmazsak biz tabii kendi içimizde bunu değerlendireceğiz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.