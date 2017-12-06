Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan 'Kudüs' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre; Çavuşoğlu, “Kudüs, sadece bir dinin mensupları için önemli bir şehir değildir. Bu gerçeğe rağmen 'Kudüs'e sahip olmak' hayaline kapılanlar, işgal anlayışına hizmet ederler. Kutsiyetine inandığımız Kudüs ile ilgili hassasiyetimiz her zaman en üst seviyede olmaya devam edecektir. Her medeniyetin ayak izlerini taşıyan bu tarihi şehrin üzerindeki hatıra ve izleri silmeye dönük her adımın dünya barışına olumsuz yansımaları olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Temennimiz, Kudüs’ün mevcut haline özenle saygı duyulmasıdır" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Aksi takdirde çatışmacı ve tahrik edici olacağı belli olan, Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi gibi bir karar, bu kararın sahiplerinin hem tarihe hem de dünya barışına karşı olan mesuliyetlerini sorgulatacaktır. Böyle bir kriz adımı tüm dünyanın ve uluslararası kamuoyunun aklının yok sayılması anlamına gelir. Tepkiler sadece İslam aleminin sessiz çığlığı ile kalmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye’nin Kudüs konusundaki çağrısı uluslararası kamuoyu tarafından çok iyi değerlendirilmelidir.”

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