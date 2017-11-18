Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Nato skandalıyla ilgili açıklama yaptı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalına ilişkin "Norveç'teki hadiseyi takip ettiniz değil mi? Bir ahlaksızlık yaptılar, beş dakika sonra döndüler, dönecekler. Bu haysiyetli milletin karşısında hangi oyunları oynarsa oynasınlar, yüz geri edip dönecekler Allah'ın izniyle." dedi.

AA'nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Akdağ, partisinin Pazaryolu Kaymakamlığı Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen, "6. Olağan İlçe Kongresi''nde yaptığı konuşmada, bugüne kadar AK Parti'ye verdiği destekten dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

İlçe halkının her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın arkasında durarak, ona destek olduğunu ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Pazaryolu'nda bir hatıram var. Ne zaman hatırlasam gözlerim dolar. Dağ köylerimizin birisinde imam hatipli bir gençle karşılaştık. Birbirimize sarıldık ve uzun süre ağlaştık. İmam hatipli olduğu için mahmur bırakılmıştılar ya da kız kardeşlerimiz başını örttükleri için mahmur bırakılmışlardı. O gün milletin bağrından kopan bir AK Parti hareketi, inançlı, kararlı bir hareketle lideriyle yola çıktı bugüne geldi."

Akdağ, Türkiye'nin geçtiği zorlu süreçlere rağmen çok iyi mesafe katettiğini belirterek, ülkede artık herkesin kültürünü, dinini rahatça yaşadığını anlattı.

Bugün de ülkenin başında türlü türlü belaların olduğunu anımsatan Akdağ, "Hamdolsun tüm bunlara rağmen geldiğimiz mesafe çok iyi bir mesafe. Bugün bu ülkede yaşantısından, inancından, konuştuğu lisandan dolayı, nasıl yaşarsa yaşasın, insanlarımız hür bir biçimde kendi hayatlarını yaşayabiliyorlar." diye konuştu.

"BU MİLLETİN SIRTI YERE GELMEZ"

Akdağ, 15 yıldır milletle birlikte çalıştıklarını, bu sürede milletin, halkın gözbebeği, mazlumların umudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunun kıymetli olduğunu dile getirdi.

Hain FETÖ çetesinin 15 Temmuz'da darbe girişimi yaptığını anımsatan Akdağ, "Erzurum'da 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın, milletimize cep telefonuyla yaptığı konuşmayı meydanda dinledik. 100 bini aşkın insan 2 saat içerisinde Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı. Ben o gün Nene Hatunların 93 Harbi'nde tabyalara yürüyen Erzurumluların ruhunun ne olduğunu orada gördüm. Allah'ın izniyle bu milletin sırtı yere gelmez." diye konuştu.

"BİR AHLAKSIZLIK YAPTILAR, BEŞ DAKİKA SONRA DÖNDÜLER"

Akdağ, Türkiye'nin güçlenmesinin, mazlumlara kol kanat germesinin, birilerinin hoşuna gitmediğini ifade etti.

Myanmar'da ve Suriye'de yaşanan olaylara işaret eden Akdağ, tüm bu zulümlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'dur' dediğini anlattı.

Bu kadar sıkıntıya, oynana oyunlara, dönen dolaplara rağmen dimdik ayakta olduklarını vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"Norveç'teki hadiseyi takip ettiniz değil mi? Bir ahlaksızlık yaptılar, beş dakika sonra döndüler, dönecekler. Bu haysiyetli milletin karşısında hangi oyunları oynarsa oynasınlar, yüz geri edip dönecekler Allah'ın izniyle. Nasıl ki bizim dedelerimiz hayatları pahasına bu milletin haysiyetini ayakta tuttular, bayrağını yüksekte tuttular, buraların bağımsızlığını devam ettirdiler, biz de onların torunlarıyız, biz de bu kararlılıkla liderimizin arkasında durmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar kuvvetimizi de milletimizden almışız. Başımızı bir tek Cenabıhak'ın huzurunda rükuda eğeriz, bir tek secdeye Allah'ın huzuruna vardığımızda başımızı yere koyarız, talimatı da milletimizden alırız."

Kongreye, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Güneydoğu'dan Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Mücahit Daloğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.