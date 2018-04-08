Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan'daki temasları sırasında, Türk Görev Gücü'nü ziyaret etti.

Yıldırım, "Kahraman ordumuz, bulunduğu her ülkede, barış için, huzur için vardır. Tek amacımız var; barışı sağlamak. Türk askeri, her nereye giderse oranın halkı tarafından da sevinçle karşılanıyor." açıklamasında bulundu.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Afganistan halkı, omuzunda ay yıldız olan askeri gördüğünde kucaklamak istiyorsa Afrin'de de aynını yaşıyoruz. Bir yerde Türk askeri varsa orada güven, emniyet, hakkaniyet, barış vardır.

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