Başbakan Yıldırım: Barzani'ye dostça çağrı; vakit varken yanlıştan dönün

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Irak'ın kuzeyindeki referandum gündemine ilişkin soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Türkiye olarak biz Barzani'ye dostça çağrı yapıyoruz; Hala vakit varken bu yanlıştan dönün. Aksi halde bölgede zaten büyük sorunlar var" dedi. Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaya ilişkin Yıldırım, "Olay, asla ve asla kabul edilemez. Hemen valimiz, bakanımız bize de bilgi verdiler. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu işin sorumluları kimse bulunacak, gereği yapılacak. Kimsenin tereddütü olmasın." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının tutuklanmasına yönelik olarak ise Başbakan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu'nun yorumuna bir yorum getirme ihtiyacı duymuyorum ama bu yargının bir işidir" açıklamasında bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Herkesin, istediği yere defnedilme hakkı vardır, bu en temel vatandaşlık hakkıdır, insanlık hakkıdır. Olay, asla ve asla kabul edilemez. Hemen valimiz, bakanımız bize de bilgi verdiler. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu işin sorumluları kimse bulunacak, gereği yapılacak. Kimsenin tereddütü olmasın.

Bu dinimizde de kültürümüzde de olmayan bir şey. Bizim geleneklerimizde de olmayan bir şeydir. Umarım bir daha yaşanmaz. Buna benzer başka bir hadise yaşansa bile bu konuda zerre kadar müsamaha etmemiz söz konusu değil.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATININ TUTUKLANMASI

Kılıçdaroğlu'nun yorumuna bir yorum getirme ihtiyacı duymuyorum ama bu yargının bir işidir. Burada daha fazla değerlendirme yapmak doğru olmaz. Ümit ederim yasal işlemler sonucu isabetli kararlar verilmiş olur.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ REFERANDUM

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin geçtiğimiz aylarda aldığı referandum kararı için ilk andan itibaren, bu kararın fahiş bir hata olduğunu söyledik. Irak merkezi yönetimi karşı, İran karşı, Türkiye zaten karşı, BM Daimi Güvenlik Konseyi olan büyük devletler karşı, ABD, İngiltere karşı. Kerkük Valisi'ni de bölgeden uzaklaştırdılar. Türkiye olarak biz Barzani'ye dostça çağrı yapıyoruz; Hala vakit varken bu yanlıştan dönün. Aksi halde tabii ki bölgede zaten büyük sorunlar var. PKK ile mücadele, DEAŞ'la mücadele var. Yeni bir sorun alanı oluşturmak en başta orada yaşayan Kürt kardeşlerimize en büyük zararı verir, en büyük haksızlıktır. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü, Irak'ın anayasasında belirtilen federal anayasayı değiştirecek herhangi bir adımın atılmasına karşıdır. Gelin bu sevdadan vazgeçin, merkezi yönetimle probleminiz varsa, Türkiye elinden geleni gösterdi, bundan sonra da gösterecek. Biz yaptırım noktasına gelmesini arzu etmeyiz ama akıl tutulması yaşanırsa Türkiye'nin atacağı adımlar bellidir. Bunun planlaması vardır, bunun bilinmesini isterim.