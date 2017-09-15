Başbakan Yıldırım: Barzani'ye dostça çağrı; vakit varken yanlıştan dönün

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Irak'ın kuzeyindeki referandum gündemine ilişkin soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Türkiye olarak biz Barzani'ye dostça çağrı yapıyoruz; Hala vakit varken bu yanlıştan dönün. Aksi halde bölgede zaten büyük sorunlar var" dedi. Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaya ilişkin Yıldırım, "Olay, asla ve asla kabul edilemez. Hemen valimiz, bakanımız bize de bilgi verdiler. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu işin sorumluları kimse bulunacak, gereği yapılacak. Kimsenin tereddütü olmasın." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının tutuklanmasına yönelik olarak ise Başbakan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu'nun yorumuna bir yorum getirme ihtiyacı duymuyorum ama bu yargının bir işidir" açıklamasında bulundu.
Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;
Herkesin, istediği yere defnedilme hakkı vardır, bu en temel vatandaşlık hakkıdır, insanlık hakkıdır. Olay, asla ve asla kabul edilemez. Hemen valimiz, bakanımız bize de bilgi verdiler. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu işin sorumluları kimse bulunacak, gereği yapılacak. Kimsenin tereddütü olmasın.
Bu dinimizde de kültürümüzde de olmayan bir şey. Bizim geleneklerimizde de olmayan bir şeydir. Umarım bir daha yaşanmaz. Buna benzer başka bir hadise yaşansa bile bu konuda zerre kadar müsamaha etmemiz söz konusu değil.
KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATININ TUTUKLANMASI
Kılıçdaroğlu'nun yorumuna bir yorum getirme ihtiyacı duymuyorum ama bu yargının bir işidir. Burada daha fazla değerlendirme yapmak doğru olmaz. Ümit ederim yasal işlemler sonucu isabetli kararlar verilmiş olur.
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ REFERANDUM
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin geçtiğimiz aylarda aldığı referandum kararı için ilk andan itibaren, bu kararın fahiş bir hata olduğunu söyledik. Irak merkezi yönetimi karşı, İran karşı, Türkiye zaten karşı, BM Daimi Güvenlik Konseyi olan büyük devletler karşı, ABD, İngiltere karşı. Kerkük Valisi'ni de bölgeden uzaklaştırdılar. Türkiye olarak biz Barzani'ye dostça çağrı yapıyoruz; Hala vakit varken bu yanlıştan dönün. Aksi halde tabii ki bölgede zaten büyük sorunlar var. PKK ile mücadele, DEAŞ'la mücadele var. Yeni bir sorun alanı oluşturmak en başta orada yaşayan Kürt kardeşlerimize en büyük zararı verir, en büyük haksızlıktır. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü, Irak'ın anayasasında belirtilen federal anayasayı değiştirecek herhangi bir adımın atılmasına karşıdır. Gelin bu sevdadan vazgeçin, merkezi yönetimle probleminiz varsa, Türkiye elinden geleni gösterdi, bundan sonra da gösterecek. Biz yaptırım noktasına gelmesini arzu etmeyiz ama akıl tutulması yaşanırsa Türkiye'nin atacağı adımlar bellidir. Bunun planlaması vardır, bunun bilinmesini isterim.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.