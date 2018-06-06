Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım dün Hakkâri ve Van mitinglerinde halka hitap etti. Başbakan Yıldırım özetle şunları söyledi:

EN BÜYÜK BEDEL: Hakkâri’den söylüyorum; bu toprakların hiçbir karışında alçak terör olmayacak, bunların tamamının kökünü kazıyacağız. Beraber yapacağız. Şiddet ve terörün olduğu yerde üretim, ticaret, kalkınma, huzur olur mu? En büyük bedeli siz ödüyorsunuz. PKK ne diyor ‘Ben Kürt kardeşlerimin hakkını arıyorum’ diyor. Sen onları dağa çıkararak, ellerine silah vererek mi arıyorsun. Yolları, tünelleri patlatan, iş makinelerini yakan bunlar değil mi?

DERDİMİZ YOK: Kuzey Irak’ta akrabalarınız, Kürt kardeşlerimiz var. Suriye’nin kuzeyinde de öyle. Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz, sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşimiz. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt. Kürtlü- ğünüzle gurur duyun, Kürt oldu- ğunuzu gururla söyleyin, bunun için hiç kimse size bir şey yapamaz. AK Parti iktidara geldiğinde insanlar Kürtçe konuşamıyordu. Şimdi TRT Kürdi var. Üniversitelerde Kürtçe öğretiliyor.

KİMSE KAZANMADI: Silopi’yi, Sur’u yerle bir ettiler. Kim kazandı? Kimse kazanmadı. O yıkılan evlerin tamamı yapıldı. Zaman birlik zamanıdır. Birlik içinde, huzur içinde yaşama zamanıdır. Bunun zamanı da 24 Haziran’dır. Yeni bir sayfanın, bembeyaz sayfanın açılacağı gündür. Zaman, terörü Hakkâ- ri’nin, Türkiye’nin gündeminden çıkarma zamanıdır. 24 Mayıs 2016’da göreve geldiğimde söyledi- ğim ilk şeydi.

ŞÜPHE KALMASIN: Büyük oranda başarılı olduk. Kendi toprakları- mız içinde, hudutlarımız içinde terör artık boy gösteremiyor, ay yıldızlı bayrağımız her yerde en yükselerde dalgalanıyor. Sınırları- mızın ötesinden Kandil’den, Sincar’da, Suriye’de yaşanan iç savaş ve yönetim boşluğundan dolayı zaman zaman dağlardan terör girişi oluyor. Aldığımız tedbirlerle onun da üstesinden geleceğiz. İstiyoruz ki kafanızda terörle ilgili şüphe kalmasın.

BAŞKA KAPIYA: Ne yaparsa yapsınlar biz biriz, kardeşiz, devletimiz, bayrağımız, milletimiz, vatanımız bir. Amerika’sı, Avrupa’sı bir olmuşlar ‘Kürtlere bir devlet kuralım’ diyorlar. Kürtlerin devleti burası, Anadolu toprakları. Başka kapıya gidin. Siz burada 1000 yıldır varsınız. Biz buralarda her türlü mücadeleyi birlikte verdik. Bu ülkenin her bir insanı başı- mızın tacıdır. Kimse etnik kökeni sebebiyle bu ülkede baskı görmesin, haksızlığa uğramasın istiyoruz.

KANDİL’İN EMRİNE GİRDİLER: HDP, Türkiye partisi olacağını söyleyerek sizden destek istedi. Siz de inandınız, oy verdiniz. Sonra ne oldu? Kandil’in emrine girdiler. Kandil’in emrinde olanlara hak ettikleri dersi verecek misin Van? Oyu Kürt kardeşimden alacaksın, Kandil’e selam duracaksın. Yok böyle bir şey. Aldığı oyu silah olarak, mermi olarak Kürt karde- şimin üzerine göndereceksin, Kürt kardeşlerimi isyana çağıracaksın, 6-8 Ekim olaylarıyla insanların kanına gireceksin, onları alçakça katledeceksin. Bölücü terör örgütü ve onun uzantısı olanlar size çok zarar verdi. Ülkemize çok zarar verdi. Etnik kimliğinizi kullanarak sizin çocuklarınızı dağa çıkarmadı- lar mı? Ellerine silah tutuşturmadılar mı? Terör bitecek dedik, artık yavrularımızı dağa çıkartamı- yorlar

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