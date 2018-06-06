Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım dün Hakkâri ve Van mitinglerinde halka hitap etti. Başbakan Yıldırım özetle şunları söyledi:
EN BÜYÜK BEDEL: Hakkâri’den söylüyorum; bu toprakların hiçbir karışında alçak terör olmayacak, bunların tamamının kökünü kazıyacağız. Beraber yapacağız. Şiddet ve terörün olduğu yerde üretim, ticaret, kalkınma, huzur olur mu? En büyük bedeli siz ödüyorsunuz. PKK ne diyor ‘Ben Kürt kardeşlerimin hakkını arıyorum’ diyor. Sen onları dağa çıkararak, ellerine silah vererek mi arıyorsun. Yolları, tünelleri patlatan, iş makinelerini yakan bunlar değil mi?
DERDİMİZ YOK: Kuzey Irak’ta akrabalarınız, Kürt kardeşlerimiz var. Suriye’nin kuzeyinde de öyle. Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz, sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşimiz. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt. Kürtlü- ğünüzle gurur duyun, Kürt oldu- ğunuzu gururla söyleyin, bunun için hiç kimse size bir şey yapamaz. AK Parti iktidara geldiğinde insanlar Kürtçe konuşamıyordu. Şimdi TRT Kürdi var. Üniversitelerde Kürtçe öğretiliyor.
KİMSE KAZANMADI: Silopi’yi, Sur’u yerle bir ettiler. Kim kazandı? Kimse kazanmadı. O yıkılan evlerin tamamı yapıldı. Zaman birlik zamanıdır. Birlik içinde, huzur içinde yaşama zamanıdır. Bunun zamanı da 24 Haziran’dır. Yeni bir sayfanın, bembeyaz sayfanın açılacağı gündür. Zaman, terörü Hakkâ- ri’nin, Türkiye’nin gündeminden çıkarma zamanıdır. 24 Mayıs 2016’da göreve geldiğimde söyledi- ğim ilk şeydi.
ŞÜPHE KALMASIN: Büyük oranda başarılı olduk. Kendi toprakları- mız içinde, hudutlarımız içinde terör artık boy gösteremiyor, ay yıldızlı bayrağımız her yerde en yükselerde dalgalanıyor. Sınırları- mızın ötesinden Kandil’den, Sincar’da, Suriye’de yaşanan iç savaş ve yönetim boşluğundan dolayı zaman zaman dağlardan terör girişi oluyor. Aldığımız tedbirlerle onun da üstesinden geleceğiz. İstiyoruz ki kafanızda terörle ilgili şüphe kalmasın.
BAŞKA KAPIYA: Ne yaparsa yapsınlar biz biriz, kardeşiz, devletimiz, bayrağımız, milletimiz, vatanımız bir. Amerika’sı, Avrupa’sı bir olmuşlar ‘Kürtlere bir devlet kuralım’ diyorlar. Kürtlerin devleti burası, Anadolu toprakları. Başka kapıya gidin. Siz burada 1000 yıldır varsınız. Biz buralarda her türlü mücadeleyi birlikte verdik. Bu ülkenin her bir insanı başı- mızın tacıdır. Kimse etnik kökeni sebebiyle bu ülkede baskı görmesin, haksızlığa uğramasın istiyoruz.
KANDİL’İN EMRİNE GİRDİLER: HDP, Türkiye partisi olacağını söyleyerek sizden destek istedi. Siz de inandınız, oy verdiniz. Sonra ne oldu? Kandil’in emrine girdiler. Kandil’in emrinde olanlara hak ettikleri dersi verecek misin Van? Oyu Kürt kardeşimden alacaksın, Kandil’e selam duracaksın. Yok böyle bir şey. Aldığı oyu silah olarak, mermi olarak Kürt karde- şimin üzerine göndereceksin, Kürt kardeşlerimi isyana çağıracaksın, 6-8 Ekim olaylarıyla insanların kanına gireceksin, onları alçakça katledeceksin. Bölücü terör örgütü ve onun uzantısı olanlar size çok zarar verdi. Ülkemize çok zarar verdi. Etnik kimliğinizi kullanarak sizin çocuklarınızı dağa çıkarmadı- lar mı? Ellerine silah tutuşturmadılar mı? Terör bitecek dedik, artık yavrularımızı dağa çıkartamı- yorlar
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.