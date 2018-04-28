Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı bir tezgahla, çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak hamdolsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti, kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.
Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı bir tezgahla, çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak hamdolsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti, kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu." dedi.
"BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ DEĞİL"
Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına, "Bunların derdi Türkiye'nin geleceği değil, bunların derdi Recep Tayyip Erdoğan. 'Aman Recep Tayyip Erdoğan olmasın da AK Parti olmasın da Türkiye'ye ne olursa olsun.' Yağma yok. 15 yıllık bu birikimi, 15 yıllık geldiğimiz bu noktayı alçaklara, memleket düşmanlarına, bölücülere, FETÖ'cülere teslim etmeye hiç ama hiç niyetimiz yok." sözleriyle devam etti.
Yıldırım, "Kemal bey sen ne yaptın? Her seçimde yenilmek sende bağışıklık yaptı, bağımlılık yaptı. Onun için 'erken seçim' diyorsun. Bağımlılık kötü bir şey. Seni bu bağımlılığından kurtarmak istiyoruz. Onun için de 24 Haziran'da artık bu iş bitiriyor, bir dönemi kapatıyor ve yeni bir dönemi açıyoruz." dedi.
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