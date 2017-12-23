Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'muhtar' yanıtı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bartın İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Bağımsız bir muhtarlar kanunu olması lazım" diyen ve muhtarların şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu İzmit'te muhtarlarla toplantı yapıyor, erinmedim dinledim. 'Muhtarlar size 5 tane müjdem var' diyor. 'Sadece size ait muhtarlar kanunu çıkaracağım' diyor. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihinden daha eski müessese bunların kanunu yok mu' dedim arkadaşlara. Daha muhtarlara ait özel bir kanun olduğundan haberi yok. Kanun var. Yetmemiş 1977'de Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu diye ilave bir kanun daha yapılmış. Baktım muhtarların ne derdi varmış? Bugüne kadar muhtarlara yönelik çok önemli düzenlemeleri AK Parti hükümetleri yaptı. Muhtarların taleplerini bilgisayar ortamında talep ediyoruz. Bunun için İçişleri Bakanlığı'nda özel bir daire kuruldu: Muhtarlar Dairesi. Oraya taleplerinizi yazıyorsunuz, o talepler takip ediliyor, size dönüş yapılıyor. Muhtarların valiliklerde vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer belediyelerde de bir başkan yardımcısı muhtarlardan sorumlu olarak görev yapıyor. Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Biz iktidar olursak belediyelerden muhtarların işiyle ilgili görevlendirmeler yapacağız'. Bunlar yapılmış Kılıçdaroğlu... Kanunları da var. Bu ihtiyaçların hepsi düşünülmüş. 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettik. Daha önemlisi 2002'de muhtarlar 97 lira para alıyordu. Şimdi ne kadar alıyorlar, 1503 lira para alıyorlar. Buna ilaveten sigorta, emeklilik primlerini de devlet yatırıyor. Bunu da üzerine koyduğun zaman 2116 lira her bir muhtarımıza kaynak aktarıyoruz. Daha fazlasını hak ediyorlar. Ama Kılıçdaroğlu bunları söylüyor da 'Getirdiğimiz kanuna ne vermişler diye bakın' dedim, ret vermişler. Maaşlar artacak, primlerini devlet verecek, ana muhalefet partisi 'Ben yokum diyor. Ondan sonra 'Muhtarlara kanun çıkaracağız' diye bol keseden atıyor. Önce mevcudu öğren"

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te yaptığı konuşmada muhtarlarla ilgili olarak şu mesajları vermişti:

"Bağımsız bir muhtarlar kanunu olması lazım. 332 madde, 81 kanunda geçen maddeleri toparlayacaksınız, muhtarlık kanunu çıkaracaksınız. Bu çalışmayı biz yapıyoruz. Öyle bir proje geliştirilmeli ki nereye giderseniz gidin, binayı görünce 'Evet bu bir muhtarlık binasıdır.' denilmeli. Muhtarlara kalıcı bir yapının olması lazım ve bunun tapusu da muhtarlık adına olmalı. Belli sayıda vatandaşın seçtiği, belirli büyüklükteki muhtarlıklara, belediyenin bir eleman tahsis etmesi lazım. Belediye meclisinde sizin mahallenizle ilgili bir karar alınıyorsa o muhtarın o belediye meclisi toplantısında söz ve karar sahibi olması lazım. Belediyelerde emlak vergisi toplanır. Bunun tamamını belediye başkanlığı alır. Aynı yerde aynı mahallede siz de seçildiniz. O zaman toplanan emlak vergisinden belli bir payın muhtarlığa ayrılması lazım. Bu pay niye ayrılacak? Demokrasiyi güçlendirelim diye muhtarlığı savunuyoruz. Emlak vergisinden size ayrılacak payı o mahallenin yoksullarına yardımı muhtarlar yapacak. Kaymakamlar değil. Muhtar mahallesinde kim yoksulsa ona yardımı götürür. Muhtar hiçbir partinin üyesi değil ki, muhtar parti ayrımı yapmadan yardımı herkese götürür. Hükümet bizim partilidir ona vereyim, diğeri bize oy vermedi ona oy vermeyeyim. Yoksulluk böyle önlenmez."

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