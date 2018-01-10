Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adalet Şurası'nda konuştu. Yıldırım, "Yargıya olan güveni daha da artırmak için yeni bir reform paketini Meclis'e getireceğiz." dedi.
Yıldırım'ın açıklamaları:
Adalet devletin temelidir. Adalet aslında dünyada düzenin, aynı zamanda devletlerin de temel direğidir. Tarih boyunca adalet devlet hayatımızın en temel unsuru olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Siyasal sistemler farklı fikir ve teoriler hep olmuş olmaya da devam edecek. Bu süreçte değişmeyen tek bir şey var, oda adalettir. Adalet insanı merkeze alan, insanı erdemle yaşatan sosyal ve siyasi bir düzen arayışıdır.
Sosyal politikaların esası da adalet olmuştur. Dezavantajlı grupların korunması bize göre adaletin olmazsa olmaz şartıdır. Sosyal barış, ekonomik istikrar, devlet düzeni ancak ve ancak iyi çalışan adalet sistemi ile düzelebilir. Geciken adalet vicdanları yakan bir ateşe dönüşmektedir. Zamana yenilen mevzuat hükümleri tamamen gözden geçirildi.
Ben adaletle ilgili birimlerin hep bodrum katta olduğunu görüyordum ve bunun için hep adalet mülkün temelidir diye yorumlar yapılıyor diyordum.
Yargıya olan güveni daha da artırmak için yeni bir reform paketini Meclis'e getireceğiz.
Başarını tek yolu, tek formülü hak, hukuk ve adaletten sapmamaktır.Yargıyı araç haline getirenlere adaletin ne denli önemli olduğunu göstermeliyiz. Bu yıl sonuna kadar darbeye bizzat karışanların görüldüğü davalar sonuçlanmış olacaktır.
İkinci grupta örgüt üyeliği davaları vardır. Örgüt üyeliğinin tespiti ayrı bir dikkat ve titizlik gerektiriyor. İlgili ilgisiz birçok insanı sürecin içine çekme gayreti görülüyor. Adalet camiamız bu tuzağa düşmeyecektir. Bunun en güzel örneği, Bylock'taki teknik kumpasın açığa çıkarılmasıdır. Savcılarımız, hakimlerimiz bir kuyumcu titizliği ile çalışacak. Türkiye'nin gücü, hukuk devleti olmaktan geliyor. Demokrasiye bağlılıktan, hukuka olan riayetten geliyor.
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