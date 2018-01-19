Başbakan Binali Yıldırım, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki (AFAD) araç teslim töreninde konuştu. Afrin'le ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "İdlib'de rejim güneyden girdi, bir sürü insan kuzeye doğru hareket ediyor. Afrin'de aynı şekilde yönelme var. Bunların tedbirlerini alacağız. Bu konuda da hiçbir tereddüt yok. Kimsenin bize nasihatta bulunmasına gerek yok. Bölgenin istikrarını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var." diye konuştu.
Sınır güvenliğini tehdit eden gelişmelerin yaşandığını belirten Başbakan Yıldırım, "Bunlara da karşılığını aynen vereceğiz. Bu bizim en doğal hakkımızdır" dedi.
Yıldırım, deprem riskine dikkat çekerek, "Deprem haritası güncellendi. Nerede hangi tehlike var görebiliyoruz. Bundan sonra depremlerden büyük felaketler olursa 'ne yapalım?' deme şansımız yok" dedi.
Yıldırım'ın açıklamaları:
Biz hayatı tehlikede olan, zorda olan, yerinden yurdundan kaçmak zorunda kalan insanlara kapılarımzı kapatmayız. AFAD, Kızılay, TİKA gibi kuruluşlarımızda ulaşılamayan noktalara ulaştık. Yardımlarımızı götürmeye başladık. Bu bizim ülkemiz için büyük bir itibardır. Büyük bir artı değerdir.
"DEPREM HARİTASI GÜNCELLENDİ, NEREDE, HANGİ TEHLİKE VAR GÖREBİLİYORUZ"
Aslında Türkiye depremlerle yaşamaya mecbur olan bir ülke. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her yer deprem bölgesi. Deprem haritası güncellendi. Nerede hangi tehlike var görebiliyoruz. Bundan sonra depremlerden büyük felaketler olursa 'ne yapalım?' deme şansımız yok. Bundan sonra yapılarda bu yapıların yerleşmesi lazım.
Vatandaşın eğitilmesi lazım, zaman zaman sahada uygulamanın yapılması lazım. Bunu AFAD'ın, İçişleri Bakanlığının yapması lazım.
Bazen arazi şartları kötü olsa dahi bu tür çalışmalar yapılmak durumunda.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın esası da budur. Oradan Kilis başta olmak üzere, Gaziantep'e ulaşan tehditlere karşı gerekli operasyonlar yapıldı ve orada şu anda sıkıntı yaşanmıyor. Benzer şekilde, yine güney sınırlarımızın herhangi bir yerinde bu ve buna benzer, sınır güvenliğimizi tehdit eden, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine tehditler, tacizler oluyor. Bunlara da karşılığını aynen vereceğiz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Uluslararası hukuktan da kendi hukukumuzdan da doğan bir hakkımızdır. Bizim amacımız bölgede terör varlığını sona erdirmek. Bölge halkının yeni acılara tekrar maruz kalmasının önüne geçmek.
AFRİN AÇIKLAMASI: KİMSENİN BİZE NASİHATTA BULUNMASINA GEREK YOK
İdlib'de rejim güneyden girdi, bir sürü insan kuzeye doğru hareket ediyor. Afrin'de aynı şekilde yönelme var. Bunların tedbirlerini alacağız. Bu konuda da hiçbir tereddüt yok. Kimsenin bize nasihatta bulunmasına gerek yok. Bölgenin istikrarını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var.
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