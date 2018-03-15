Başbakan Yıldırım'dan Birleşmiş Milletler'de reform çağrısı!

Başbakan Binali Yıldırım, 6. Küresel Bakü Forumu'nda bir konuşma yaptı.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Az önce sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in ifade ettiği gibi, Kafkaslar bölgesinde Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye olarak küresel refahı ve bölgesel işbirliğini yakından ilgilendiren projeleri el birliğiyle yaptık.

Trans Anadolu Doğalgaz Hattı bu yıl içerisinde tamamlanmış olacak böylece Azerbaycan gazı Anadolu üzerinden Balkanlar ve Avrupa'ya taşınmış olacak. Bu enerji güvenliği ve ülkelerin birbirinin ihtiyaçlarını tamamlaması açısından önemli bir projedir.

Son7 yıldır Suriye'de yaşanan iç savaş ve yönetim boşluğundan kaynaklanan mülteci akınıyla birlikte 3.5 milyon mülteciyi misafir eden ülke Türkiye'dir. Bu yapılmasaydı bölgede huzursuzluk daha da artacaktı ve terör eylemlerinin önüne geçmek belki de mümkün olmayacaktı.

Rekabeti değil, sorun çözmeyi esas alan bir BM reformunun kaçınılmaz olduğu artık ortadadır. Bir yanda insanlar ölüyor, çoluk çocuk demeden, ama diğer yandan BM Güvenlik Konseyi sırf rekabet uğruna bu duruma dur diyemiyor.

Yukarı Karabağ sorunu Azerbaycan'ın kanayan sorunudur. Toprakları haksız yere işgal edilmiş, 1 milyondan fazla insan mülteci konumuna düşmüştür. BM, AGİT ve biz bu haksızlığın düzelmesi gerektiğini ifade ettiği halde gerekli adımlar atılmamamıştır. Eminim ki eninde sonunda hak yerini bulacaktır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER