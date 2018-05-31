Başbakan Yıldırım, "Şimdi Menbiç konusunda ısrarımız sonucu bir noktaya gelindi ve burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'Bu işi oturalım konuşalım' diyor." dedi.

Yıldırım, "Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu." ifadelerini kullandı.

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